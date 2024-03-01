Российская сторона наверняка намеренно обнародовала стенограмму немецких переговоров, чтобы показать: мы готовы отражать любые атаки неприятеля.

Самое главное - дать понять тем, кто может нажать красную кнопку: мы знаем об их намерениях и нажмем кнопку в ответ. Мало не покажется!

Конечно, это понимают и противники России. Поэтому, даже не стоит возмущаться их проискам: пусть это решают наши дипломаты и министерство обороны - нужен достойный ответ. Разумеется, речь не про удары ракетами по бундестагу - просто важно принять к сведенью позицию немецких «партнеров».

Впрочем, уже давно никто не питал никаких иллюзий, будто зачинщики нападений на Россию - только украинцы.

Далее - прямая речь экспертов.

Запад боится Россию Разумеется, подобные атаки давно и не раз обсуждалась - тут нет ничего удивительного. Вспомните главу ГУР Кирилла Буданова , который рассказывал, как они будут бомбить Крымский мост. Он же делал такие заявления не потому, что ему, извините, вожжа под хвост попала, а с одобрения и при поддержке западных кураторов.

Идет борьба между Россией и западным миром Маргарита Симоньян не будет что-то безосновательно заявлять: если она говорит, что офицеры бундесвера действительно обсуждали нападение на Крымский мост, у нее есть доказательства. Я верю: то, что рассказала главный редактор RT, - правда.