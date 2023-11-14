Немецкие политики призвали выдворить «беженку Меркель» из страны за поддержку Палестины
Немецкие политики призвали лишить гражданства Германии «беженку Меркель» Рим Сахвиль за антисемитизм. Об этом сообщила газета Bild.
Причиной скандала стал пост «беженки Меркель» в соцсетях. Она разместила попадающий под запрет лозунг о том, что Палестина будет свободной от «реки до моря». Депутат Экхардт Реберг, генсек Свободной демократической партии Линда Тойтеберг и лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай заявили о необходимости лишить Сахвиль немецкого гражданства.
Реберг заявил, что тот, кто не разделяет немецкие ценности, не может быть гражданином ФРГ. Фрай подчеркнула, что немецкий паспорт нужно отнимать у антисемитов и сторонников движения ХАМАС, а Тойтеберг призвала создать проблемы для тех, кто не разделяет ценности Германии.
Журналисты напомнили, что Сахвиль прославилась в 2015 году, когда расплакалась в прямом эфире во время встречи с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В последствии беженка стала частым гостем ток-шоу и в феврале 2023 года получила немецкое гражданство.
Израильский посол в России Александр Бен Цви ранее заявил, что митинги в поддержку Палестины и жителей сектора Газа стали новым видом антисемитизма. Такие акции направлены против Израиля, добавил дипломат.