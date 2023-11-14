Немецкие политики призвали выдворить «беженку Меркель» из страны за поддержку Палестины

Причиной скандала стал пост «беженки Меркель» в соцсетях. Она разместила попадающий под запрет лозунг о том, что Палестина будет свободной от «реки до моря». Депутат Экхардт Реберг, генсек Свободной демократической партии Линда Тойтеберг и лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай заявили о необходимости лишить Сахвиль немецкого гражданства.

Реберг заявил, что тот, кто не разделяет немецкие ценности, не может быть гражданином ФРГ. Фрай подчеркнула, что немецкий паспорт нужно отнимать у антисемитов и сторонников движения ХАМАС, а Тойтеберг призвала создать проблемы для тех, кто не разделяет ценности Германии.

Журналисты напомнили, что Сахвиль прославилась в 2015 году, когда расплакалась в прямом эфире во время встречи с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В последствии беженка стала частым гостем ток-шоу и в феврале 2023 года получила немецкое гражданство.

Израильский посол в России Александр Бен Цви ранее заявил, что митинги в поддержку Палестины и жителей сектора Газа стали новым видом антисемитизма. Такие акции направлены против Израиля, добавил дипломат.