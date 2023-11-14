14 ноября 2023, 20:35

Немецкие политики призвали выдворить «беженку Меркель» из страны за поддержку Палестины

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Немецкие политики призвали лишить гражданства Германии «беженку Меркель» Рим Сахвиль за антисемитизм. Об этом сообщила газета Bild.

Причиной скандала стал пост «беженки Меркель» в соцсетях. Она разместила попадающий под запрет лозунг о том, что Палестина будет свободной от «реки до моря». Депутат Экхардт Реберг, генсек Свободной демократической партии Линда Тойтеберг и лидер фракции консерваторов в бундестаге Торстен Фрай заявили о необходимости лишить Сахвиль немецкого гражданства.

Реберг заявил, что тот, кто не разделяет немецкие ценности, не может быть гражданином ФРГ. Фрай подчеркнула, что немецкий паспорт нужно отнимать у антисемитов и сторонников движения ХАМАС, а Тойтеберг призвала создать проблемы для тех, кто не разделяет ценности Германии.

Журналисты напомнили, что Сахвиль прославилась в 2015 году, когда расплакалась в прямом эфире во время встречи с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В последствии беженка стала частым гостем ток-шоу и в феврале 2023 года получила немецкое гражданство.

Израильский посол в России Александр Бен Цви ранее заявил, что митинги в поддержку Палестины и жителей сектора Газа стали новым видом антисемитизма. Такие акции направлены против Израиля, добавил дипломат.

Германия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
14 ноября 2023, 20:19
Буданов допустил, что Украина не подпишет мирный договор после окончания конфликта
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Украина может отказаться от подписания мирного договора с Россией даже после окончания боевых действий. Такое заявление сделал глава украинского ГУР Минобороны Кирилл Буданов, его процитировало издание «Новое время».

Буданов напомнил, что истории такие случаи известны, например, Россия и Япония после 1945 года так и не подписали мирный договор из-за разногласий по островам.

«Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», - заявил глава ГУР.

На Украине признали, что их «заставят» сесть за стол переговоров , и сделают это партнеры Киева, которые по факту являются хозяевами страны. Помощь западных союзников начинает угасать, поэтому скоро Украину вынудят решить конфликт дипломатическим путем.

Идею заморозки конфликта на Украине крымский депутат Михаил Шеремет назвал бомбой замедленного действия. Этот сценарий приведет к катастрофическим последствиям, считает депутат.

Россия Переговоры Украина
14 ноября 2023, 19:59
Байден поделился ожиданиями от встречи с Си Цзиньпином
The White House
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На 15 ноября намечена встреча лидеров США и КНР. Считать ее успешной можно будет только в том случае, если удастся наладить коммуникации между двумя странами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в эфире телеканала C-SPAN.

Байден ответил на вопрос журналиста о перспективах предстоящих переговоров с председателем КНР, что встреча прошла бы успешно, если бы удалось добиться возвращения к нормальной коммуникации, возможности снять телефонную трубку и говорить друг с другом, а также достичь обеспечения военным возможности поддерживать контакты.

«Мы не стремимся к разрыву связей с Китаем. Мы пытаемся улучшить отношения», - подчеркнул президент США.

Байден запланировал «жесткий разговор» с председателем КНР Си Цзиньпином об американо-китайских отношениях. Лидеры могут обсудить связи Китая и Ирана с Россией, а также роль республики в конфликте на Украине.

Си Цзиньпин Джо Байден
14 ноября 2023, 19:08
Все больницы в Газе без топлива прекратят работу в течение двух дней
pxhere.com
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Больницы в секторе Газа, которые пока продолжают функционировать, прекратят работу в течение двух дней при отсутствии поставок топлива. Об этом телеканалу Al-Arabiya сообщила министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла.

Уже 25 медицинских учреждений перестали оказывать услуги из-за нехватки топлива или обстрелов. Всего в секторе Газа осталось 10 работающих больниц.

«Если в течение 48 часов топливо не будет поставлено, все больницы в секторе Газа прекратят свою работу», - подчеркнула глава ведомства.

Израиль утром 7 октября подвергся массированной ракетной атаке со стороны ХАМАС из сектора Газа. После этого ЦАХАЛ сообщил о начале контртеррористической операции «Железные мечи», а позже объявил о полной блокаде палестинского анклава.

Гендиректор Минздрава сектора Газа Мунир Аль-Барш заявил, что ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Красный Крест стали соучастниками массового убийства жителей анклава. Он обратил внимание, что эти учреждения больше не оказывают услуги в Газе.

Больницы Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 17:56
ХАМАС сообщил об убийстве 7 израильских военных в секторе Газа
unsplash.com
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассам» ликвидировало семь израильских военных в секторе Газа. Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

Бойцы «Аль-Кассам» атаковали бронетранспортер ЦАХАЛ и танк снарядами «Ясин 105» с близкого расстояния к северу от города Газа. Во время удара погибли семь израильские солдат.

На прошлой неделе военное крыло ХАМАС атаковало крупный портовый город Ашдод в Израиле. Местные власти объявили воздушную тревогу.

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является боевым крылом палестинского движения ХАМАС, также сообщила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Атаке подверглась городская агломерация Гуш-Дан.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики ХАМАС выпустили по территории Израиля тысячи ракет. В ответ ЦАХАЛ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи» и стал наносить ответные удары.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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