26 октября 2024, 21:45

Немецкие истребители подняли по тревоге из-за российского Ил-20 над Балтикой

РИА «Новости»
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Базирующиеся в Латвии немецкие истребители Eurofighter поднимали в воздух по тревоге над Балтийским морем якобы для идентификации российского самолета-разведчика Ил-20. Об этом сообщили ВВС Германии в соцсети X.

В немецком военном ведомстве добавили, что в Латвии они задействовали силы быстрого реагирования для распознавания самолета без плана полета и радиоконтакта.

«Наши истребители Eurofighter в числе прочего сопровождали российский разведывательный самолет (Ил-20) над Балтийским морем», - уточнили в ВВС ФРГ.

Там подчеркнули, что проверки такого плана носят скорее рутинный характер. За последние месяцы ВВС Германии неоднократно сообщали о поднятии истребителей сил быстрого реагирования в ответ на приближение российских самолетов.

В Минобороны РФ при этом не раз указывали, что российская военная авиация при выполнении полетов действует в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее истребители Eurofighter перехватили российские Ту-142 и Су-30 над Балтикой.

Германия Истребители Латвия Военные Самолеты Россия Балтийское море
26 октября 2024, 13:20
Более полумиллиона китайцев наказали за взяточничество в 2024 году
Global Look Press
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В Китае в рамках масштабных мероприятий по борьбе с коррупцией наказали более полумиллиона человек за 2024 год. Об этом сообщила Центральная комиссии по проверке дисциплины и Комиссия государственного надзора на официальном сайте.

За девять месяцев текущего года в Китае наказали за взяточничество 589 тысяч человек. В их числе 53 чиновника провинциального и министерского уровня, более 2,7 тысячи сотрудников департаментов и бюро, уточнили на сайте.

«В общей сложности 2972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», - отметили в комиссии.

Комитет для борьбы с коррупцией создали в Китае из-за участившихся случаев взяточничества среди высших чиновников. Также в КНР усилил надзор за финансовым сектором.

В начале февраля экс-президента China Merchant Bank Тяня Хуэйю приговорили к смертной казни за взяточничество. Банкир брал огромные суммы, в том числе за согласование кредитов.

Коррупция Чиновники Китай
26 октября 2024, 11:44
Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК
РИА «Новости»
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Центральный избирательный комитет Белоруссии получил документы о регистрации инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко в качестве кандидата на предстоящих выборах главы государства в январе. Об этом в Telegram-канале сообщил ЦИК республики.

«В ЦИК Белоруссии представили документы о регистрации инициативной группы из граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Григорьевича Лукашенко кандидатом в президенты», - указали в республиканском Центризбиркоме.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны не позднее 1 ноября 2024 года представить документы в ЦИК, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.

Сбор подписей избирателей пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Для выдвижения кандидата в президенты нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.

Белоруссия Александр Лукашенко Выборы в Белоруссии
26 октября 2024, 01:05
Компания Coca-Cola отзовет 28 млн бутылок из-за опасных частиц металла
РИА «Новости»
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Компания Coca-Cola отзовет 28 миллионов пластиковых бутылок объемом 0,5 литра из продажи в Австрии. Такое решение приняли в качестве «меры предосторожности». Об этом сообщило Austria Presse-Agentur (APA).

По данным агентства, причиной стали обнаруженные частицы металла, которые, предположительно, попали в продукцию из-за сбоя на производстве.

«Существует вероятность, что в небольшом количестве бутылок объемом 0,5 литра могут находиться мелкие фрагменты металла. Употребление такой продукции может представлять риск для здоровья», - предупредили в компании.

Ее представители добавили, что отзовут только напитки Coke, Fanta, Sprite и MezzoMix со сроком годности с 4 февраля 2025 года по 12 апреля 2025 года. Все остальные упаковки и бренды остаются безопасными и отзыву не подлежат.

В компании отметили, что потребители смогут вернуть такие продукты в австрийские продуктовые розничные магазины. Им вернут их стоимость, причем даже без предъявления чека.

Ранее врач Анна Белоусова предупредила об опасности напитка Coca-Cola Classic казахстанского производителя «Кока-Кола Алматы Боттлерс», продающегося в России. В нем обнаружили вещества, не указанные на этикетке и способные привести к проблемам со здоровьем.

Австрия Продукты
26 октября 2024, 00:11
ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума о вступлении в ЕС
РИА «Новости»
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Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила результаты еврореферендума. Общая явка составила 50,72%, сообщило РИА «Новости».

За евроинтеграцию голоса отдали 50,46% граждан Молдавии, против - 49,54% избирателей. Всего в голосовании участвовали 1 488 874 человека.

«Все материалы, касающиеся плебисцита, передадут в Конституционный суд для утверждения результатов», - сообщила председатель комиссии Анджела Караман.

Параллельно с референдумом проходили выборы президента Молдавии. Второй тур в стране запланирован на 3 ноября. Предположительно, в нем примут участие Майя Санду и кандидат от оппозиции, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о проигрыше Санду в референдуме о евроинтеграции , который она сама же и инициировала.

Суд Молдавия Референдум Выборы

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