Немецкие фермеры прошли маршем по Берлину в день открытия сельхозвыставки ЕС

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Недовольные политикой действующего правительства Германии в сфере сельского хозяйства фермеры вышли на марш в центре Берлина. Как сообщила радиостанция RBB24 , в городе собрались около 3,5 тысячи протестующих.

Организатором марша стал альянс сельхозработников Wir haben es satt («Нам это надоело»), требующий проведения реформ в агросекторе.

Протестующие фермеры потребовали принять закон, который обеспечит им справедливые закупочные цены на продукцию, а также выделение дополнительных средств по защите животных на фоне вспышки ящура в Бранденбурге.

Журналисты отметили, что протестный марш фермеров совпал с датой открытия крупнейшей международной выставки сельского хозяйства и продовольствия, куда приехали профильные министры из стран Евросоюза.

Россельхознадзор объявил о прекращении ввоза и транзита мяса из стран Евросоюза из-за крупной вспышки ящура в Германии. В ведомстве заявили, что считают недостаточными принятые профильной Еврокомиссией меры по перемещению животноводческой продукции.