18 января 2025, 20:27

Немецкие фермеры прошли маршем по Берлину в день открытия сельхозвыставки ЕС

Global Look Press
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Недовольные политикой действующего правительства Германии в сфере сельского хозяйства фермеры вышли на марш в центре Берлина. Как сообщила радиостанция RBB24, в городе собрались около 3,5 тысячи протестующих.

Недовольные политикой действующего правительства Германии в сфере сельского хозяйства фермеры вышли на марш в центре Берлина. Как сообщила радиостанция RBB24 , в городе собрались около 3,5 тысячи протестующих.

Организатором марша стал альянс сельхозработников Wir haben es satt («Нам это надоело»), требующий проведения реформ в агросекторе.

Протестующие фермеры потребовали принять закон, который обеспечит им справедливые закупочные цены на продукцию, а также выделение дополнительных средств по защите животных на фоне вспышки ящура в Бранденбурге.

Журналисты отметили, что протестный марш фермеров совпал с датой открытия крупнейшей международной выставки сельского хозяйства и продовольствия, куда приехали профильные министры из стран Евросоюза.

Россельхознадзор объявил о прекращении ввоза и транзита мяса из стран Евросоюза из-за крупной вспышки ящура в Германии. В ведомстве заявили, что считают недостаточными принятые профильной Еврокомиссией меры по перемещению животноводческой продукции.

Германия Протесты Фермеры
18 января 2025, 20:56
Стало известно о погибших из-за энергокризиса в Приднестровье
РИА «Новости»
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В Приднестровье три человека погибли из-за неправильной эксплуатации печей и газовых приборов на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщила пресс-служба МВД непризнанной республики.

С 1 января восемь человек отравились продуктами горения при эксплуатации печей, из них двое скончались. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, из которых один умер.

Только за минувшие сутки горячая линия приняла 674 звонка, среди которых 411 - по поводу отсутствия электричества и 96 - по поводу обеспечения дровами. В пункты временного размещения и обогрева обратились 12 человек из 180 с начала года.

Энергокризис возник после того, как «Газпром» остановил поставки из-за долгов Молдавии и нарушений контракта. В ПМР встали промышленные предприятия и ввели другие меры экономии, сообщил Sputnik. Россия пообещала снабдить республику газом в виде гуманитарной помощи.

Электричество Газ Газпром Приднестровье
18 января 2025, 19:34
Четырех антилоп застрелили на корм хищникам в зоопарке Лейпцига
Global Look Press
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Четырех антилоп личи застрелили в зоопарке немецкого Лейпцига, так как парнокопытных не получилось пристроить. Об этом сообщила газета Leipziger Volkszeitung.

«Четырех антилоп личи застрелили в пятницу утром. Они не могли оставаться в стаде из соображений регулирования численности популяции», - указали в статье.

Трех самок и одного самца не смогли перевести в другой зоопарк. Тогда внутренний этический комитет зоопарка, в состав которого вошли несколько человек, решил умертвить животных. Теперь застреленных антилоп отдадут на корм хищникам.

Директор зоопарка Йорг Юнгольд сообщил журналистам, что убийства животных в Лейпциге являются единичными случаями, которые происходят несколько раз в год.

Ранее житель Приморья случайно убил краснокнижного амурского тигра. Мужчина хотел застрелить дичь ради мяса, но по ошибке выстрелил в животное.

Германия Убийства Животные Зоопарки
18 января 2025, 19:01
Маск процитировал предвыборный лозунг кандидата в канцлеры ФРГ
Global Look Press
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился в своем блоге лозунгом кандидата на пост канцлера Германии от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Посвященный этому пост американский миллиардер опубликовал в соцсети X.

Предвыборный лозунг Вайдель звучит как «Сделаем Европу вновь великой». Немецкий политик взяла идею из известного слогана избранного президента США Дональда Трампа.

Партия АдГ утвердила Алису Вайдель кандидатом в канцлеры Германии на предстоящих выборах. По мнению Маска, «Альтернатива для Германии» может спасти ФРГ. Бизнесмен заявлял, что традиционные политические партии страны подставили немецкий народ, а экономика погрязла в бюрократии.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек обвинил Илона Маска в атаке на демократию. Политик призвал «убрать руки от немецкой демократии» и предупредил, что Маску нельзя доверять.

Германия США Европа Илон Маск
18 января 2025, 17:12
Подъемник рухнул на горнолыжном курорте в Испании. Пострадали 30 человек
Global Look Press
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На популярном горнолыжном курорте Астун в Испании рухнул кресельный подъемник. Пострадали не менее 30 человек, сообщила газета Expansion.

На место происшествия прибыли несколько спасательных вертолетов и десятки бригад скорой помощи. Власти мобилизовали медиков из ближайших регионов.

Девять человек поступили в больницы в очень тяжелом состоянии, еще восемь - в тяжелом. Число пострадавших еще может увеличиться.

По предварительной версии, причиной аварии могла стать поломка одного из элементов конструкции, в результате чего упал трос, удерживающий кресла.

Ранее 15-летний российский подросток погиб на горнолыжном курорте в Турции. Школьник неудачно упал, катаясь на трассе около подъемника Девели Капы, и получил несовместимые с жизнью травмы. Мальчика успели доставить в больницу, но он скончался.

Вертолеты Больницы Скорая помощь Испания

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