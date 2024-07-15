Немецкие чиновники потратят 2,5 млн евро на переезд редких хомяков

Журналисты выяснили, что для строительства новых помещений власти города рассмотрели 19 земельных участков, но подходящим оказался только один. Он оказался занят редким видом хомяков, охраняемых экологическими законами страны.

Для решения вопроса с грызунами власти города приняли решение о переселении животных на другой участок, где для них создадут благоприятные условия для дальнейшей жизни. Стоимость необходимых работ оценили в 2,5 миллиона евро.

В середине мая в Московской области нашли несколько гнезд краснокнижного лугового луня. Численность этого дальнего родственника ястреба в регионе значительно сократилась из-за ежегодных весенних палов травы. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов не исключил, что появление новых гнезд дает надежду на восстановление популяции птиц.

Переселение исчезающего вида хомяков с участка для строительства новых школьных кампусов в немецком городе Эрфурт обойдется властям в 2,5 миллиона евро. Об этом сообщило издание Thüringer Allgemeine.