Немецкая ведущая не могла прочитать новость о Шольце из-за смеха

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Во время утреннего эфира Даубнер в ответ на приветствие коллег из развлекательного Morgenmagazin начала смеяться, после чего несколько раз попыталась сдержать свои эмоции.

В тот момент телеведущей нужно было рассказать о встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца с представителями химической промышленности, но на словах «канцлер Шольц встречается с…» она снова рассмеялась. В итоге ей удалось продолжить говорить только с третьей попытки.

В начале сентября канцлер травмировал лицо , поэтому ему пришлось ходить с повязкой на глазу. После этого в Сети появилось множество мемов с Шольцем. Сам политик ожидал, что из его снимка начнут делать карикатуры.

Ранее ведущая австралийского телеканала Network 10, Мелани Брейсуэлл выругалась во время интервью с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

*соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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