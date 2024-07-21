Немецкая разведка столкнулась с дефицитом кадров

Жительница израильского города Герцлия жестоко убила шестилетнего сына и собаку, а после отправилась в ТЦ с кухонным топором, где попыталась напасть на охранников. Окровавленную женщину в неадекватном состоянии задержали. Что известно о случившемся — в материале 360.ru.

Шла с топором и улыбалась Информация о задержании женщины с топором у торгового центра «Семь звезд» в Герцлии появилась в минувшую среду, 17 июля. По данным местной радиостанции Kan , она напала на охранника, а потом села у входа в ТЦ и начала медитировать.

В Telegram-каналах разлетелись видео, которые успели снять очевидцы. На записях можно видеть босую улыбающуюся женщину в крови и с топором. Кадры сделали, как раз когда она шла к ТЦ, стягивая с себя одежду.

В пресс-службе полиции сообщили, что охранник торгового центра получил легкие травмы, а женщину арестовали.

Убийство ребенка и собаки При проверке выяснилось, что задержанная - местная жительница, ей 33 года. Также в полиции отметили, что незадолго до этого в квартире одного из домов в Герцлии нашли погибшего шестилетнего мальчика. На теле ребенка были многочисленные травмы и следы насилия, уточнила газета Time of Israel.

Источники издания заявили, что задержанную подозревают в убийстве сына и собаки. Также ее должны были проверить на наркотики, под действием которых она расправилась с мальчиком и животным, а потом ушла в ТЦ, отметила Kan.

Собеседники радиостанции обратили внимание, что семья раньше не попадала в поле зрение правоохранителей, а отец погибшего ребенка, по их словам, служит в резерве в районе границы с сектором Газа. Из части мужчина вернулся сразу же после того, как узнал о трагедии.

Слухи о сектантстве Через несколько дней местные СМИ сообщили, что задержанная женщина призналась в преступлениях и подробно описала, как взяла топор и убила своего ребенка и собаку.

Причем сначала на допросах она вела себя странно, говорила бессвязно, упоминала пришельцев. Но вскоре смогла дать четкие показания.

По словам одного из полицейских, она рассказала обо всем, что произошло в квартире, «с удивительной ясностью». Мальчика похоронили 18 июля на кладбище в Иерусалиме.

Некоторые издания позже публиковали данные о том, что мать погибшего якобы была связана с сектой сатанистов. При этом авторы сообщений отмечали, что подтверждения этой информации пока нет.

По одной из версий, которую обсуждали в соцсетях, арестованная женщина якобы связана с сектой, члены которой были поглощены идеей «освобождения детей от нечисти» и «изгнания бесов».