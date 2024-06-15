Немецкая полиция посоветовала болельщикам на Евро употреблять наркотики вместо алкоголя

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Игра состоится 16 июня Гельзенкирхене. По мнению немецких полицейских, употребление марихуаны успокоит болельщиков, в отличие от распития алкоголя.

Каннабис легализовали в Германии 1 июня. Несмотря на рекомендацию правоохранителей, на стадионе и в фан-зонах запретят курение.

«Если мы увидим группу людей, пьющих алкоголь, и другую группу, курящую марихуану, мы, конечно, обратим более пристальное внимание на первых», - подчеркнул сотрудник полиции Гельзенкирхена Стефан Книпп.

Жители США стали курить каннабис чаще, чем пить алкоголь, сообщил RT. Профессор Университета Карнеги-Меллона Джонатан Колкинс изучил статистику за период с 1979 по 2022 год и выяснил, что уровень потребления марихуаны на душу населения вырос в 15 раз.