15 декабря 2024, 09:42

Немецкая партия выпустила резолюцию за мир и суверенитет на русском языке

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии выпустило резолюцию за мир и суверенитет Германии на трех языках: немецком, русском и английском. Фрагмент документа в социальной сети X опубликовал глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке.

В резолюции говорится, что культурное, экономическое и политическое отделение России от Европы стало частью плана США.

«Они не хотят терять свое положение в Европе и принуждают „союзников“ в этом конфликте встать на их сторону. Это не соответствует интересам Европы, точно как и подчинение вероятной гегемонии России», - отметили авторы документа.

Также в тексте подчеркивается, что ФРГ не заинтересована в восстановлении «железного занавеса» и создании фронта против России.

«Но немецкая нация в вопросах внешней политики лишена суверенитета. Взрывы на „Северных потоках“ показали нашей стране собственную беспомощность», - заключили в отделении АдГ в Тюрингии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц открыто признал, что Украину поддерживают исключительно ради экономической выгоды.

Германия США Россия
15 декабря 2024, 10:29
Заявление Франции о производстве беспилотников в Турции спровоцировало напряженность
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Доклад Министерства обороны Франции о производстве беспилотных летательных аппаратов Турцией вызвал дипломатический кризис между двумя странами из-за публикации фотографий стратегических объектов Анкары, сделанных со спутника. Об этом сообщил портала Defence Turk.

«Министерство национальной обороны Турции, встревоженное обнародованием спутниковых фотографий стратегических объектов по производству беспилотников, потребовало от французского посольства заявления и отзыва исследования», - отмечено в материале.

Турецкая сторона обратилась к соответствующему французскому ведомству, субподрядчикам и другим лицам, причастным к подготовке доклада, с просьбой удалить опубликованные фотографии и сам документ со своих сайтов. Однако, как сообщают французские издания, данный отчет основан на исследованиях из открытых источников и не содержит никакой секретной информации.

Ранее Турция подала в США заявки на выход из санкционного списка по Газпромбанку. Турецкие представители подняли вопрос о выходе из списка стран с ограничениями во время переговоров с госсекретарем США Блинкеном в Анкаре. Белый дом ввел санкции против «Газпромбанка», а также против 50 российских банков с международными связями.

Турция Беспилотники Франция
15 декабря 2024, 07:23
Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия из-за свержения Асаада испугались восстаний у себя
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Главы ряда арабских стран опасаются волнений в своих государствах из-за госпереворота в Сирии и свержения президента Башара Асада. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах», - отметило издание.

Один из дипломатов рассказал газете, что усиление группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Сирии может обернуться проблемами для египетского президента Фаттаха ас-Сиси. По данным WP, арабские государства с осторожностью относятся к произошедшим в САР событиям и стараются найти способ повлиять на ситуацию.

Профессор международных отношений Лондонской школы экономики и политических наук Фаваз Гергес объяснил, что ряд государств беспокоит «вакуум власти» на сирийской территории.

«Они обеспокоены способностью исламистов заполнить этот вакуум, укрепиться в Сирии и распространить свое влияние», - подчеркнул эксперт.

Ранее лидер сирийских повстанцев Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что распустит все действующие в стране вооруженные группировки. Он отметил, что повстанцы создадут государство, основанное на законах.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Египет Саудовская Аравия Сирия ОАЭ Наступление боевиков на севере Сирии
15 декабря 2024, 04:23
Таинственные беспилотники парализовали работу аэропорта в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестные беспилотники в небе штата Нью-Йорк привели к закрытию аэропорта Стюарт. Об этом сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

«Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко», - заявила губернатор.

Хокул призвала федеральные власти помочь разобраться в ситуации.

Ранее Пентагон опроверг информацию , что замеченные в Нью-Джерси беспилотники выпущены с иранского «корабля-матки». Неопознанные дроны замечали в ночном небе над центральной и северной частями Нью-Джерси с середины ноября.

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные дроны, если их полет не санкционирован властями.

США Беспилотники Нью-Йорк
15 декабря 2024, 03:57
Американский телеканал заплатит Трампу круглую сумму за клевету
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
ABC News выплатит 15 миллионов долларов в рамках мирового соглашения, достигнутого с избранным президентом США Дональдом Трампом против телеканала и ведущего Джорджа Стефанопулоса. Об этом сообщил CNN.

В соглашении, которое обнародовали представители издания, говорится, что телеканал выплатит еще миллион долларов в качестве гонорара адвокатам Трампа и принесет извинения.

«ABC News и Джордж Стефанопулос сожалеют о заявлениях в отношении президента Дональда Трампа, сделанных во время интервью Джорджа Стефанопулоса с представителем Нэнси Мейс в программе This Week на канале ABC 10 марта 2024 года», - сообщили адвокаты телеканала.

Трамп подавал иск в федеральный суд Флориды, утверждая, что Стефанопулос и ABC News опорочили его - ведущий 10 раз в прямом эфире заявил как факт, что присяжные признали Трампа виновным в изнасиловании Джин Кэррол.

Кэррол утверждала , что встреча с Трампом у нее произошла в универмаге в середине 1990-х годов. В 2023 году присяжные постановили, что Дональд Трамп совершил над Кэррол сексуальное насилие - но не нашли доказательств того, что он ее изнасиловал, в американском законодательстве речь идет о преступлениях разной степени тяжести.

США Суд Адвокаты Дональд Трамп Деньги

Новости по теме