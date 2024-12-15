В резолюции говорится, что культурное, экономическое и политическое отделение России от Европы стало частью плана США.

«Они не хотят терять свое положение в Европе и принуждают „союзников“ в этом конфликте встать на их сторону. Это не соответствует интересам Европы, точно как и подчинение вероятной гегемонии России», - отметили авторы документа.

Также в тексте подчеркивается, что ФРГ не заинтересована в восстановлении «железного занавеса» и создании фронта против России.

«Но немецкая нация в вопросах внешней политики лишена суверенитета. Взрывы на „Северных потоках“ показали нашей стране собственную беспомощность», - заключили в отделении АдГ в Тюрингии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц открыто признал, что Украину поддерживают исключительно ради экономической выгоды.