Немцы узнали Меркель в статуе голой женщины в Гамбурге

Скульптуру установили на один из контейнеров, ранее ее использовали в качестве декорации, однако у статуи не было головы.

Журналисты предположили, что владелец зданий рядом с театром стал автором идеи инкрустировать к скульптуре голову бывшего политика.

Некоторые правители немецкого парламента возмутились этой статуей и напомнили, что театр находится на бюджетном финансировании. Представитель фракции ХДС в Гамбурге Свен Хильшер отметил, что многим гражданам нравятся оскорбления в адрес чиновников, однако они ведут к снижению значимости политики.

Правительство Германии продолжает платить по три тысячи евро в месяц парикмахеру, услугами которого пользуется Меркель.