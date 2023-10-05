Немцев возмутили пособия украинских беженцев. Чиновник призвал высадить их из «социального гамака»

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«Семья из четырех человек с Украины получает в Тюбингене от 3200 до 3500 евро, поэтому стимула идти на работу, конечно, нет. Это чистая зарплата значительно выше средней», - сказал он журналистам.

Чиновник раскритиковал политику властей и заявил, что поддерживая украинских беженцев , они взяли курс в неправильном направлении - буквально посадили их в «социальный гамак». По данным на конец июля только 30 человек из 1300, вставших на учет в местном центре занятости, пошли работать. Йоахим Вальтер призвал исправить ошибку и сделать так, чтобы они начали искать работу и равномерней расселились по Европе.

Отменить льготы для выходцев с Украины предложили в Польше. Им предоставили субсидии на жилье, льготы при поступлении на работу, бесплатное лечение и автомобильную страховку.