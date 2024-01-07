07 января 2024, 00:46

Немцев разозлила реклама пива с беременной женщиной

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Реклама пивоваренной компании Bitburger вызвала бурю негодования в социальных сетях Германии. В ролике безалкогольное пиво представила беременная женщина, сообщил портал Heute.

По словам организаторов акции, этот сорт пива «проверен мамами» и его «сварили для всех». Вот только не все любители пенного напитка оценили маркетинговый ход. Многих из них написали, что реклама им не понравилась.

«Беременная женщина с бутылкой пива? Какие маркетологи получили разрешение на такую рекламную кампанию», - отметил комментатор.

Другой читатель назвал рекламу «плохим пиаром». Он не исключил, что компания специально устроила провокацию для привлечения к себе внимания.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group ранее отправила на Украину гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива. В Сети с юмором оценили новость о «пивной» гумпомощи для украинцев.

Германия Алкоголь Пиво
07 января 2024, 00:55
Второй следовавший в РФ танкер отбуксировали в турецкий порт из-за поломки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Буксиры береговой охраны помогли следовавшему в Россию танкеру, получившему поломку в Эгейском море. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

«У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада», - сообщили в береговой охране.

Судно отбуксировали к причалу острова Бозджаада. Оно шло под флагом Панамы.

Это второй случай поломки танкера в акватории, которую патрулирует турецкая береговая охрана. До этого ее специалисты оказали помощь команде танкера Sundoro, который следовал из Мальты в Россию. Тогда вышел из строя двигатель.

Ранее турецкие рыбаки в районе порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море выловили сетями мину. В порт прибыли саперы, которые помогли извлечь мину из воды. Боеприпас вывезли на полигон для контролируемого подрыва.

Еще раньше в Черном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы, пострадали два человека. Судно следовало по альтернативному зерновому пути.

Турция Россия Испания
06 января 2024, 23:34
Разведка США выявила шокирующую проблему в ракетных войсках Китая
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава Китая Си Цзиньпин провел масштабные чистки в рядах вооруженных сил страны. Причиной стала коррупция, которая подорвала возможность страны модернизировать армию и военные технологии. Из-за этого встал вопрос о способности китайской армии вести войну, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США.

В американском ведомстве заявили о наиболее серьезном положении дел в ракетных войсках азиатской страны. В некоторых ракетах вместо топлива находится вода, в ракетных шахтах не работают люки, из-за чего нормальный запуск боеприпасов невозможен.

Американские чиновники считают, что ситуация в оборонно-промышленном комплексе Китая не даст стране вести крупные боевые действия в ближайшие годы, отметил источник агентства.

За последние полгода около 12 высокопоставленных военных чиновников стали фигурантами расследования. Журналисты не исключили, что такие чистки в рядах Минобороны КНР оказались крупнейшими в современной истории страны.

В экспертном сообществе не исключили военного конфликта в азиатском регионе. Если Тайвань откажется от мирного решения территориального спора с Китаем, то власти КНР будут вынуждены перейти к боевым действиям.

Разведка США Военные Чиновники Армия Китай
06 января 2024, 22:59
Студенты попытались прорваться в офис президента Южной Кореи
Читайте нас в: Google Новости
Студенты попытались проникнуть в офис президента Южной Кореи Юн Сок Еля. В акции участвовало 20 человек. Они оказались активистами из «Прогрессивного союза университетов Кореи», сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Учащиеся прорывались на территорию, где находится здание администрации президента. Комплекс расположен в районе Сеула Йонсан. Правоохранители обнаружили дебоширов и задержали их.

Это не первая акция молодых людей. До этого они требовали расследования в отношении жены президента, первой леди Ким Гон Хим. Студенты уверены, что женщина замешана в махинациях с ценными бумагами.

В Санкт-Петербурге студент устроил стрельбу в одном из баров города. Молодой человек очень не хотел уходить из заведения, несмотря на его закрытие. На просьбу покинуть помещение он достал пневматический пистолет и открыл огонь.

Санкт-Петербург Стрельба Женщины Южная Корея Студенты Новый год
06 января 2024, 22:21
Полеты Boeing 737 MAX 9 запретили в США после частичного разрушения борта Alaska Airlines
Викимедиа
Читайте нас в: Google Новости
Временный запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX 9 ввело Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) после экстренной посадки борта Alaska Airlines из-за отвалившегося куска фюзеляжа после взлета. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Администратор FAA Майк Уитакер заявил, что всех самолетов Boeing 737 MAX 9 начнется немедленно. Все это время авиакомпании не смогут использовать их для перевозки пассажиров.

«Безопасность является определяющим фактором при принятии наших решений», - заявил Уитакер.

Он добавил, что управление по гражданской авиации принимает непосредственное участие в расследовании Национального совета безопасности на транспорте в расследовании о частичном разрушении самолета Alaska Airlines.

Уитакер отметил, что проверку всех самолетов 737 MAX 9 проведут по новой директиве летной годности, которое управление выпустит в ближайшее время. Работы на каждом борту займут от четырех до восьми часов. Новое правило коснется более 170 самолетов.

Самолет Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines после взлета вернулся в аэропорт Портленда после того, как у него оторвало часть фюзеляжа, что привело к разгерметизации пассажирского салона. Командир экипажа подал сигнал, что на борту начались проблемы с давлением.

В авиакомпании заявили, что оторвалась целая панель с иллюминатором и в фюзеляже самолета появилась внушительная дыра. После аварийной посадки перевозчик приостановил использование 65 Boeing 737 MAX 9 из своего авиапарка.

США Самолеты Boeing Авиакомпании

Новости по теме