Немцев призвали готовиться к блэкаутам из-за гибридных атак

Глава ведомства заявил, что чрезвычайные ситуации маловероятны, но всегда возможны. Он добавил, что возросло количество атак на критическую инфраструктуру.

«Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день. <…> Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций», - отметил Функ.

По словам чиновника, каждое немецкое домохозяйство в случае необходимости должно находиться на самообеспечении минимум три дня.

Канцлер Германии Олаф Шольц в начале декабря заявил, что приехавшие в страну украинские беженцы должны активнее искать работу, либо уезжать на родину.