По информации газеты, рост цен на энергоносители после начала конфликта на Украине заставил многих немцев экономить. В том числе, на гигиенических процедурах.

«Уже в 2022 году 51% опрошенных заявили, что принимали душ реже, короче или холоднее, чем до энергетического кризиса. В этом году, согласно опросу, это делают уже 57%», - сказано в статье.

Журналисты также привели данные, согласно которым половина граждан Германии уже оборудовала свои дома водо- и энергосберегающими системами, а еще 19% планируют это сделать.

В октябре газета South China Morning Post написала, что санкции вместо России ударили по Европе , причем, в первую очередь - по Германии. По мнению автора статьи, руководство ФРГ подтачивает экономику страны, идя на поводу у Вашингтона и НАТО. Из-за антироссийских санкций Германия вынуждена закупать нефть и газ по завышенной стоимости.