Немца и его сообщников обвинили в подготовке взрыва на военном объекте США

Обвинения немецко-российским гражданам направили в Сенат государственной безопасности Высшего земельного суда Мюнхена. Двоих из них, Дитера С. и Александра Дж., полиция задержала в апреле. Третий, Алекс Д., находится на свободе.

По версии следствия, мужчины работали на иностранную спецслужбу. Наиболее серьезные обвинения прокурор предъявил Дитеру С., который якобы готовил диверсии. С октября 2023 года мужчина обсуждал с выходцем из ДНР срыв военной помощи Украине. Он согласился подорвать и поджечь инфраструктуру, промышленные объекты и железнодорожные линии.

В качестве целей для диверсий подозреваемый выбрал военные объекты США, погрузочную станцию в Верхнем Пфальце и компанию по производству инструментов. Он разведывал обстановку, снял на камеру военный транспорт. Двое других подозреваемых до марта 2024 года помогали ему готовить нападение.

В августе немецкие силовики получили также предупреждение о возможной диверсии на военной базе НАТО в Гельзенкирхене, где базировались самолеты для наблюдения за воздушным пространством на востоке. Из-за этого командование временно ввело второй уровень реагирования.