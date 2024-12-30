30 декабря 2024, 20:44

Немца и его сообщников обвинили в подготовке взрыва на военном объекте США

Unsplash
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В Германии трех мужчин обвинили в шпионаже в пользу России. Один из них готовил диверсии на железной дороге, военных и промышленных объектах, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ.

Обвинения немецко-российским гражданам направили в Сенат государственной безопасности Высшего земельного суда Мюнхена. Двоих из них, Дитера С. и Александра Дж., полиция задержала в апреле. Третий, Алекс Д., находится на свободе.

По версии следствия, мужчины работали на иностранную спецслужбу. Наиболее серьезные обвинения прокурор предъявил Дитеру С., который якобы готовил диверсии. С октября 2023 года мужчина обсуждал с выходцем из ДНР срыв военной помощи Украине. Он согласился подорвать и поджечь инфраструктуру, промышленные объекты и железнодорожные линии.

В качестве целей для диверсий подозреваемый выбрал военные объекты США, погрузочную станцию в Верхнем Пфальце и компанию по производству инструментов. Он разведывал обстановку, снял на камеру военный транспорт. Двое других подозреваемых до марта 2024 года помогали ему готовить нападение.

В августе немецкие силовики получили также предупреждение о возможной диверсии на военной базе НАТО в Гельзенкирхене, где базировались самолеты для наблюдения за воздушным пространством на востоке. Из-за этого командование временно ввело второй уровень реагирования.

Германия Шпионаж Россия
30 декабря 2024, 21:23
Решение Путина уронило курс акций турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes
Global Look Press
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Владельцы акций турецкой компании Anadolu Efes устроили массовую распродажу ценных бумаг на Стамбульской бирже после решения президента России Владимира Путина передать долю российского актива фирмы во временное управление группе компаний «Вместе». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным торговой площадки, сразу после решения российского лидера ценные бумаги Anadolu Efes подешевели на 9,98%, до 212,8 доллара. До закрытия биржи брокеры только продавали акции пивоваренной фирмы.

Президент России подписал указ о передаче во временное управление российской дочки турецко-бельгийской фирмы АВ InBev Efes BV во временное управление группе компаний «Вместе» в понедельник, 30 декабря.

По данным «Интерфакса» , управляющая компания зарегистрирована в Москве в августе 2024 года. По распоряжению главы государства, она получила все акции российского юридического лица турецко-бельгийской фирмы.

В Bloomberg уточнили, что турецкая компания в октябре 2024 года достигла соглашения о выкупе российской доли бельгийского партнера в обмен на продажу своей доли в совместном украинском бизнесе. Но указ Путина фактически остановил эту сделку.

В конце ноября 2024 года датская пивоваренная компания Carlsberg объявила, что намерена через суд добиваться компенсации или полного возвращения для дальнейшей продажи завода «Балтика» в Санкт-Петербурге, перешедшего под внешнее управление Росимущества. Сделка о продаже завода находилась на финальной стадии согласования, когда Путин ввел там внешнее управление.

По всей видимости, датской компании удалось достичь соглашения с российскими властями, потому что в начале октября «Балтику» вывели из-под внешнего управления.

Турция Россия Пиво Бизнес Владимир Путин Заводы Коммерческие акции
30 декабря 2024, 20:09
Пострадавших при крушении самолета в Актау азербайджанцев отправили на родину
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Трех граждан Азербайджана, которые пострадали при крушении самолета Embraer 190 в Казахстане, отправят из Актау на родину. Спасатели доставили пострадавших в аэропорт, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«МЧС оказало полное транспортное сопровождение, обеспечив необходимую помощь чрезвычайному ведомству соседней страны», - отметили в ведомстве.

Ранее троих выживших при крушении граждан Киргизии доставили в Бишкек. Сейчас они находятся в Национальном госпитале республики.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку - Грозный, разбился в Актау 25 декабря. В авиакатастрофе погибли 38 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию признать вину в крушении пассажирского лайнера и выплатить компенсации пострадавшим в авиакатастрофе.

Также он отверг версию о целенаправленной атаке на Embraer 190. По его словам, пассажирское судно могли сбить случайно. Черные ящики лайнера отправили в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий.

Самолеты Азербайджан Крушение самолета в Актау
30 декабря 2024, 20:05
Обманувшую туристов поддельными бронями банду мошенников задержали в Турции
Unsplash
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Операцию по разгрому и поимке членов банды мошенников, которые обманывали туристов, провела полиция Турции. По данным издания Ahaber, участники группировки размещали объявления о бронировании бунгало, но после получения денег от доверчивых клиентов переставали выходить на связь. Таким образом мошенники получили в общей сложности 2,1 миллиарда турецких лир (60 миллионов долларов).

Все объявления с фотографиями домов, которые якобы сдавали в аренду, участники группировки размещали в социальных сетях и всячески их продвигали. Число жертв обмана составило несколько сотен человек.

Участников группировки выдал роскошный образ жизни, которые они начали вести после получения денег. У задержанных изъяли шесть дорогих автомобилей и один мотоцикл, купленные на средства, полученные в результате обмана туристов.

В ходе операции полицейские задержали 20 подозреваемых, из которых 12 суд отправил под стражу.

В начале октября в Турции раскрыли мошенническую схему, когда самоназванные гиды предлагали приехавшим на отдых туристам провести экскурсию за половину цены. При этом иностранцев водили по обычным местам, выдавая их за главные достопримечательности.

Операцию по разгрому и поимке членов банды мошенников, которые обманывали туристов, провела полиция Турции. По данным издания Ahaber , участники группировки размещали объявления о бронировании бунгало, но после получения денег от доверчивых клиентов переставали выходить на связь. Таким образом мошенники получили в общей сложности 2,1 миллиарда турецких лир (60 миллионов долларов).

Турция Туризм Мошенничество Полиция
30 декабря 2024, 19:02
Минфин Абхазии раскрыл размер помощи России в 2025 году
РИА «Новости»
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Размер финансовой помощи России для Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Основную часть бюджета в 12 миллиардов рублей республика покроет за счет собственных доходов. Как сообщил «Sputnik Абхазия», с таким заявлением на заседании в парламенте выступил исполняющий обязанности министра финансов страны Владимира Делба.

Он подчеркнул, что большую часть предоставленных Россией средств направят на социально-экономическое развитие Абхазии, а в частности, на софинансирование заплат бюджетников.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба в новогоднем поздравлении президента России Владимира Путина пообещал, что приложит все усилия для укрепления отношений двух стран.

Также он поблагодарил российского лидера за помощь в разрешении энергетического кризиса и решении социально-экономических вопросов, с которыми столкнулась республика.

Размер финансовой помощи России для Абхазии в 2025 году составит 5,2 миллиарда рублей. Основную часть бюджета в 12 миллиардов рублей республика покроет за счет собственных доходов. Как сообщил «Sputnik Абхазия» , с таким заявлением на заседании в парламенте выступил исполняющий обязанности министра финансов страны Владимира Делба.

Абхазия Международные отношения Россия Деньги

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