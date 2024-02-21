«Она сохраняет лидирующие позиции на планете в борьбе за справедливый мировой порядок <…> Несмотря ни на что, Россию нельзя изолировать», - написал автор материала.

Географический масштаб, численность населения, почти неограниченные ресурсами и сильная экономика не позволят отделить государство от остального мира, как бы не хотелось лидерам западных стран. Привлекательность России - в ее непоколебимости, антиимпериалистической и антиколониалистической позиции.

Автор статьи указал, что Россия поддерживает дипломатические отношения со 191 страной, причем с большинством государств - дружеские.

«Несмотря на все санкции и эмбарго, она (Россия - прим. ред.) занимает пятое место в мире по паритету покупательной способности», - указано в публикации.

Никаких ограничений не достаточно, чтобы подорвать тенденцию экономического развития страны.

Рост экономики России в 2023 году оказался выше среднемировых темпов. Внутренний валовый продукт страны вырос в 2023-м на 3,6%. Президент Владимир Путин ранее рассказывал, что показатели инфляции на конец января составили 7,2% в годовом выражении.