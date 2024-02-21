«Нельзя изолировать». Непоколебимость России восхитила турков
Россия, несмотря на усилия западных элит, пытающихся сохранить однополярный мировой порядок, остается открытой для международного сотрудничества. Об этом сообщила турецкая газета dikGAZETE.
«Она сохраняет лидирующие позиции на планете в борьбе за справедливый мировой порядок <…> Несмотря ни на что, Россию нельзя изолировать», - написал автор материала.
Географический масштаб, численность населения, почти неограниченные ресурсами и сильная экономика не позволят отделить государство от остального мира, как бы не хотелось лидерам западных стран. Привлекательность России - в ее непоколебимости, антиимпериалистической и антиколониалистической позиции.
Автор статьи указал, что Россия поддерживает дипломатические отношения со 191 страной, причем с большинством государств - дружеские.
«Несмотря на все санкции и эмбарго, она (Россия - прим. ред.) занимает пятое место в мире по паритету покупательной способности», - указано в публикации.
Никаких ограничений не достаточно, чтобы подорвать тенденцию экономического развития страны.
Рост экономики России в 2023 году оказался выше среднемировых темпов. Внутренний валовый продукт страны вырос в 2023-м на 3,6%. Президент Владимир Путин ранее рассказывал, что показатели инфляции на конец января составили 7,2% в годовом выражении.