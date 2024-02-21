21 февраля 2024, 19:36

«Нельзя изолировать». Непоколебимость России восхитила турков

Pxhere
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Россия, несмотря на усилия западных элит, пытающихся сохранить однополярный мировой порядок, остается открытой для международного сотрудничества. Об этом сообщила турецкая газета dikGAZETE.

«Она сохраняет лидирующие позиции на планете в борьбе за справедливый мировой порядок <…> Несмотря ни на что, Россию нельзя изолировать», - написал автор материала.

Географический масштаб, численность населения, почти неограниченные ресурсами и сильная экономика не позволят отделить государство от остального мира, как бы не хотелось лидерам западных стран. Привлекательность России - в ее непоколебимости, антиимпериалистической и антиколониалистической позиции.

Автор статьи указал, что Россия поддерживает дипломатические отношения со 191 страной, причем с большинством государств - дружеские.

«Несмотря на все санкции и эмбарго, она (Россия - прим. ред.) занимает пятое место в мире по паритету покупательной способности», - указано в публикации.

Никаких ограничений не достаточно, чтобы подорвать тенденцию экономического развития страны.

Рост экономики России в 2023 году оказался выше среднемировых темпов. Внутренний валовый продукт страны вырос в 2023-м на 3,6%. Президент Владимир Путин ранее рассказывал, что показатели инфляции на конец января составили 7,2% в годовом выражении.

Международные отношения Санкции Россия Владимир Путин Экономика
21 февраля 2024, 18:19
Евросоюз начал переговоры по 14-му пакету антироссийских санкций
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Страны Евросоюза начали обсуждение 14-го пакета санкций против России, куда войдут новые экономические меры. Об этом сообщил интернет-портал EUObserver со ссылкой на источники.

«Страны ЕС уже ведут переговоры по 14-му пакету, который будет включать новые экономические меры», - написали авторы материала.

Однако пока неизвестно, на какие предприятия распространятся ограничения.

Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций , который вступит в силу к 24 февраля. Под них попадут около 200 физических и юридических лиц России, в том числе предприятия оборонного-промышленного комплекса , а также компании, которые якобы обходят уже введенные санкции.

Ранее член международного комитета Совфеда Наталья Никонорова заявила, что Россия обязательно ответит соразмерно , если США введут против нее новый пакет санкций. Она подчеркнула, что российская экономика уже продемонстрировала «устойчивость и силу» вопреки введенным ограничениям, так что справится и с новыми вызовами.

Турция Индия Санкции Россия Переговоры Евросоюз
21 февраля 2024, 18:10
Генпрокурор Краснов провел встречу с председателем Антикоррупционной службы Казахстана
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Генеральный прокурор России Игорь Краснов и председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Асхат Жумагали подписали меморандум о взаимопонимании. Документ создаст основу для дальнейшего сотрудничества двух ведомств. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Краснов во время встречи обратил внимание на активную реализацию договоренностей, которые стороны достигли летом 2023 года в Екатеринбурге. По его словам, международные антикоррупционные мероприятия продемонстрируют заинтересованность ведомств в улучшении правовых инструментов.

Подписанный сторонами меморандум также будет способствовать укреплению связей в научно-образовательной и практической сферах, добавили в пресс-службе.

Ранее генпрокурор встретился с главой антикоррупционной комиссии Ирака Хейдаром Хануном. Они подписали программу сотрудничества между странами. Краснов назвал документ «дорожной картой» по реализации меморандума на ближайшие два года.

Казахстан Коррупция Россия Игорь Краснов
21 февраля 2024, 17:24
Роспотребнадзор исключил риск завоза лихорадки денге в Россию
РИА «Новости»
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Ситуация в пунктах пропуска на границах со станами с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой находится под контролем Роспотребнадзора. Риск вспышки лихорадки денге в России исключается. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор напомнил, что в пунктах пропуска используется автоматизированная информационная система «Периметр», благодаря которой специалисты анализируют и выявляют граждан с признаками инфекционных болезней.

«Вспышка лихорадки денге в России исключена», - указали в пресс-службе.

Ранее случай лихорадки Денге зафиксировали у одного из пассажиров, который прилетел в российскую столицу из Шри-Ланки. Мужчине стало нехорошо во время полета. После посадки лайнера на борт прибыли медики, а всех пассажиров сфотографировали. Мужчину с лихорадкой забрали специалисты в противоинфекционных костюмах.

Болезни Роспотребнадзор Россия
21 февраля 2024, 16:56
Финская погранслужба предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией
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Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Пограничники выступили с идеей прекратить работу пунктов «Инари» и «Париккала». Их деятельность временно приостановили на несколько лет. «Инари» не работал из-за прекращения импорта древесины, а «Париккала» - из-за санкций Европейского союза.

В начале 2000-х годов между Финляндией и Россией действовали более 10 переходов. С тех пор их количество постоянно сокращали.

Финское правительство 8 февраля 2024 года продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля. МВД обвинило российскую сторону в том, что на территории государства у границы якобы проживают сотни или даже тысячи мигрантов, которые «ждут возможности продолжить путь в Финляндию».

Финляндия Россия

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