«Нелегально и глупо». Во Франции рассказали, как Россия ответит на действия с ее активами

«Это нелегально и глупо, так как в России больше западных активов, чем российских активов здесь <…>. Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», - заявил Филиппо.

На такой шаг могут пойти, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом обвинить ее в этом. Филиппо считает, что Запад именно этого и ждет, чтобы иметь повод атаковать РФ и наложить еще больше санкций.

Евросоюз и США не смогли прийти к консенсусу , как именно использовать замороженные активы России. Европа хочет изъять только доходы от них, а Штаты настаивают на полной конфискации средств.