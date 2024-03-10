10 марта 2024, 05:02

«Нелегально и глупо». Во Франции рассказали, как Россия ответит на действия с ее активами

Unsplash
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Использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо, заявил РИА «Новости» лидер французской партии «Патриоты» политик Флориан Филиппо. Он подчеркнул, что в России гораздо больше западных активов.

«Это нелегально и глупо, так как в России больше западных активов, чем российских активов здесь <…>. Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», - заявил Филиппо.

На такой шаг могут пойти, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы потом обвинить ее в этом. Филиппо считает, что Запад именно этого и ждет, чтобы иметь повод атаковать РФ и наложить еще больше санкций.

Евросоюз и США не смогли прийти к консенсусу , как именно использовать замороженные активы России. Европа хочет изъять только доходы от них, а Штаты настаивают на полной конфискации средств.

США Европа Санкции Россия Запад Евросоюз
10 марта 2024, 05:39
Мошенники изобрели новый способ кражи денег через экраны гаджетов
Freepik
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Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал о новом способе мошенников по краже денег с телефонов жертв. Его слова передало РИА «Новости».

Как правило, злоумышленники действуют сообща. Сначала они за несколько звонков запугивают жертву, а потом вынуждают включить демонстрацию экрана на устройстве во время запуска банковского приложения. Так у аферистов появляется возможность получить доступ к средствам владельца.

Функция записи есть почти во всех смартфонах, поэтому мошенникам проще найти жертву. В итоге злоумышленники начинают манипулировать страхом человека потерять накопления.

«Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение», - заявил Магомедов.

Специалист напомнил, что работники банка не созваниваются с клиентами через мессенджеры и не просят перейти на видеосвязь. Также они не требуют коды и не вынуждают клиентов демонстрировать экран.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых сообщений. Они изучают голос человека по прошлым отправкам, а потом монтируют похожий с помощью искусственного интеллекта. В итоге общение с клиентом ведут голосом того, чей аккаунт оказался в руках аферистов.

Банки Гаджеты Мошенничество Смартфоны Кражи Деньги
10 марта 2024, 02:47
Президент Аргентины отменил повышение своей зарплаты из-за критики оппозиции
Unsplash
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Президент Аргентины Хавьер Милей отменил указ о повышении зарплаты себе и членам правительства. Об этом он написал в соцсети Х.

«Из-за указа, который был подписан экс-президентом… и устанавливал, что на политических постах зарплата всегда должна быть больше, чем у служащих в госсекторе, чиновникам нашего правительства автоматически была повышена зарплата», - написал Милей.

Президент добавил, что он отменил этот указ.

Милей после вступления в должность запустил в Аргентине ряд радикальных реформ. В стране планируют вдвое сократить количество министерств и снять экспортные ограничения. Одной из первых шоковых реформ стала девальвация национальной валюты с 366 до 800 песо за доллар, что привело к скачку инфляции.

Аргентина Чиновники Зарплаты Оппозиция
10 марта 2024, 01:20
«Босс и великий лидер». Трамп дал оценку Орбану
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «великим лидером». Об этом сообщила газета The Washington Post.

Встреча политиков состоялась в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

Лидер республиканцев, характеризуя венгерского премьера, использовал такие эпитеты, как «лучший», «умнейший» и «наиболее квалифицированный» лидер.

«Эта фигура не вызывает возражений, потому что он говорит: „Будет так“, и на этом все заканчивается. Верно? Он босс. Он великий лидер», - сказал бывший американский президент.

Во время беседы Трамп и Орбан обсудили широкий спектр вопросов , затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации.

Венгерский политик написал в соцсетях о встрече, назвав Трампа президентом.

«Сделайте Америку снова великой, господин президент!» - заявил Орбан.

На встрече также присутствовали и ближайшие сотрудники политиков, в частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

США Венгрия Дональд Трамп
10 марта 2024, 00:51
Трамп высмеял предвыборное видео Байдена ответным роликом
Global Look Press
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Кандидат в президенты и бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп выложил ответный ролик на предвыборную видеопрезентацию нынешнего президента Джо Байдена. В своей версии республиканец собрал все казусы, в которых был замечен глава государства. Видеоролик опубликовало РИА «Новости» в Telegram-канале.

Ранее Байден выложил в Сеть свой предвыборный ролик, который начал словами, что он «немолодой парень». Но президент заверил, что может многое сделать для американского народа. Байден является самым старым президентом США.

Свой вариант под названием «Немолодой парень» команда Трампа разместила через несколько часов после выхода предвыборного видео Байдена. В ролике собрали все падения и ляпы, в которых отличился нынешний глава Белого дома.

США Белый дом в США Видео Дональд Трамп Джо Байден

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