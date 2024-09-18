«Некоторые почувствовали». WSJ узнала подробности массового подрыва пейджеров «Хезболлы»

«Представитель „Хезболлы“ сказал, что у многих бойцов были такие устройства, добавив, что некоторые люди чувствовали, что пейджеры нагревались, и избавлялись от них, прежде чем они взрывались», - написали авторы публикации.

Причиной взрывов, по одной из версий, стала вредоносная программа. «Хезболла» возложила ответственность за взрывы пейджеров на Израиль.

Массовые взрывы устройств произошли накануне на юге Ливана. В результате девять человек погибли, пострадали порядка четырех тысяч.

По информации ряда СМИ, израильский премьер Биньямин Нетаньяху лично одобрил операцию против «Хезболлы» с использованием взрывающихся пейджеров.

В феврале лидер движения Хасан Насралла призывал бойцов избавиться от своих смартфонов, заявив, что Израиль может использовать их для слежки, поэтому многие бойцы перешли на пейджеры.