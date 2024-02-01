Некоторые банки в Турции начали закрывать счета российских компаний

По словам одного из источников издания, до декабря в Турции оставалось еще «два всеядных и два полувсеядных» с точки зрения работы с Россией банка.

Но ситуация изменилась после подписания президентом США Джо Байденом указа, расширившего правовые основания для введения антироссийских санкций. В частности, этот документ позволяет отключать от финансовой системы банки, которые уличили «в содействии России в обходе санкций» против ее военно-промышленного комплекса.

Следом за этим указом первые две турецкие финансовые организации начали закрывать счета российских компаний из страха попасть под санкции США. Вторые два банка, по данным газеты, разрывают отношения в первую очередь с теми, с кем начали сотрудничать уже после начала боевых действий на Украине.