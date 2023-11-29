29 ноября 2023, 06:08

Некоторые американские штаты получили миллиарды долларов за военную помощь Украине

РИА «Новости»
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Некоторые американские штаты получили доходы в миллиардах долларов благодаря военной помощи украинской стороне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы, распространенные администрацией в американском конгрессе.

В материале сказано, что администрация США раскидала в конгрессе карты с делением на штаты денег и инвестиций на сумму около 27 миллиардов долларов. Средства должны потратить на закупку снарядов и тактических машин.

Больше всего досталось штату Пенсильвания - 2,36 миллиарда долларов. Туда поступили инвестиции на производство вооружений и боевых снарядов. Штат Аризона благодаря помощи Украине получил доход размером в 2,19 миллиарда долларов. Техас - 1,45 миллиарда. Во всех четырех штатах есть предприятия, производящие вооружение.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти Америки могут ограничить поставку оружия Израилю. По его словам, в Белом доме считают нынешний подход к конфликту на Ближнем Востоке эффективным. Он направлен на «достижение результатов» в таких вопросах, как возвращение пленных и временное прекращение огня.

США Оружие Украина Деньги
29 ноября 2023, 06:32
Кулеба сравнил Запад со стадом слонов
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Киевский режим не почувствовал давления со стороны союзников в вопросе переговоров с Россией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Запад, как стадо слонов, защитит страну. Об этом сообщили «Известия».

Журналистка спросила его о сигналах западных союзников, подталкивающих Украину к переговорам с Россией, и их усталости от поддержки. Она сравнила страну со слоном в комнате, которого игнорируют. Дмитрий Кулеба заявил, что руководство не настраивали на мирное разрешение конфликта. Он развил мысль о слоне и назвал украинское государство частью стада.

«Во-первых, все правильные и хорошие слоны находятся на нашей стороне. А во-вторых, мы являемся членами стада. А это значит, что слоны будут защищать нас настолько сильно, насколько мы будем вносить свой вклад в их защиту», - сказал министр.

Дмитрий Кулеба заявил, что слоны защищали членов своего стада, независимо от их состояния. Он уверен, что так же произойдет в случае с Украиной.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил, что продолжение помощи киевскому режиму и игнорирование внутренних проблем приведет к расвалу США. Страна распадется на отдельные государства, более лояльные к своим жителям.

Международные отношения Запад Украина
29 ноября 2023, 06:16
Резолюцию с призывом к Израилю уйти с Голанских высот одобрила 91 страна ГА ООН
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На пленарном заседании 78-й сессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию с призывом к Израилю оставить Голанские высоты. За нее проголосовали большинство стран, сообщили «Известия».

Пленарное заседание состоялось 28 ноября. В документ авторства группы из 14 стран, в том числе Венесуэлы, Ирака, Катара, КНДР, Сирии и Египта, включили восемь пунктов. Первый из них гласит, что Израиль так и не выполнил резолюцию 497 Совбеза ООН от 1981 года. Еврейское государство обвинили в оккупации спорной территории и заявили, что это помешает достижению мира.

За принятие резолюции ГА ООН проголосовала 91 страна. Среди них Россия, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай. Восемь государств выступили против, в том числе США и Великобритания. Воздержались 62 члена организации.

В 2019 году стало известно, что на контролируемом Израилем участке Голанских высот построят поселение имени бизнесмена, бывшего американского президента Дональда Трампа. Его назвали Рамат-Трамп. США официально признали эту территорию израильской.

Израиль Сирия ООН Ближний Восток
29 ноября 2023, 05:32
Япония показала свои слабые места, испугавшись альянса России и Китая
Unsplash
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Японская сторона обеспокоена укреплением альянса России и Китая, судя по данным из доклада по безопасности. Об этом заявили авторы материала в South China Morning Post.

В публикации сказано, что тревога Японии по этому поводу показала самый большой страх государства - военный союз России и Китая. В статье сослались на доклад Национального института оборонных исследований (NIDS) по безопасности. В нем заявили, что соперничество между США и блоком РФ и КНР будет нарастать в течении ближайших десяти лет.

Согласно докладу, тревогу у Японии вызвали совместные военные учения российских и китайских флота и авиации в Японском море. Помимо этого, у двух государств были совместные маневры рядом с японскими островами в начале 2023 года.

Ранее немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что Запад оказался в заблуждении , думая о доминирующих позициях США и стран ЕС. Россия и Китай давно лишили западных стран многих союзников в Глобальном Юге. Например, КНР теперь является главным инвестором в Чили, также страна вместе с РФ стала очень активной в Африке. По словам обозревателя, страны Глобального Юга больше не играют на Запад.

Япония Россия Китай
29 ноября 2023, 04:58
«Уже есть смерти». На Украине заявили о полувоенном конфликте с Польшей
РИА «Новости»
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Обстановка на польско-украинской границе начинает перерастать в полувоенный конфликт с жертвами. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Это уже превращается в колоссальное политическое полувоенное столкновение. Уже есть смерти: смертельный исход двух водителей, которые умерли на границе», - сказал он.

Польские перевозчики заблокировали автомобильные пропускные пункты на границе. Они требуют вернуть отмененную схему разрешения для коммерческих перевозчиков из Украины. Сейчас очередь грузовых автомобилей на польской стороне достигла 50 километров, два украинских шофера погибли.

По словам Олега Соскина, Украина на фоне случившегося потеряла примерно 100 миллионов евро и правительство не знает, как исправить положение.

Ранее министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик попросил украинские власти отменить регистрацию грузовиков , вернувшихся из Евросоюза пустыми. По его словам, электронная очередь сильно затянула процесс переезда через КПП и транспортным компаниям стало труднее работать. Если с ситуацией не разобраться, то перевозчики понесут серьезные убытки.

Украина Польша

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