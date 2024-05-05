Неизвестный застрелил двух женщин и похитил младенца в США

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Полиция нашла тела двух женщин и раненую пятилетнюю девочку. Ребенка доставили в больницу с огнестрельной раной головы.

«Мать ребенка и еще одна женщина были обнаружены мертвыми, а пятилетний ребенок был найден раненым в парке Нью-Мексико <…> Полицейские обнаружили женщин лежащими на земле возле серебристого минивэна Dodge», - указали в издании.

Полиция устанавливает личность стрелка. По информации правоохранителей, мужчина находился за рулем темно-бордовой машины Honda.

Ранее врач из штата Калифорния сбросил автомобиль со своей семьей с 15-метрового обрыва. В машине находились его супруга и двое детей.