16 ноября 2024, 16:19

Неизвестный захватилизаложников в пригороде Парижа

Читайте нас в: Google Новости

Неизвестный захватил заложников в ресторане в пригороде французской столицы. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Захват заложников произошел в Исси-ле-Мулино. Правоохранители оцепили в ресторан, на место прибыли медики. Подробностей ситуации телеканал не привел.

Париж Франция
16 ноября 2024, 16:14
Илон Маск пообещал «уничтожить» обвинявших его в связях с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский бизнесмен Илон Маск пообещал «найти и уничтожить» тех, кто обвинил его в связях с Россией. Заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их… Они просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» - написал Маск.

Таким образом он отреагировал на письмо сенаторов от Демократической партии США Джин Шахин и Джека Рида, в котором они призвали Пентагон и Минюст проверить заявления о якобы наличии у Маска контактов с российскими властями. Также парламентарии предложили запретить предпринимателю участвовать в госзакупках, если обвинения его связях с Россией найдут подтверждение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала обвинивших Маска в контактах с РФ сенаторов расследовать убийство Джона Кеннеди. Помимо этого, она посоветовала им обратить внимание на Джо Байдена и его спонсирование Украины.

США Россия Илон Маск
16 ноября 2024, 15:48
Британские авианосцы признали уязвимыми перед вражескими ракетами
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales оказались уязвимым звеном Королевского флота Великобритании. Об этом сообщила газета The Times.

По словам источника, на недавних учениях проверяли способности флота противостоять «подавляющей силе», включая сценарий потопления авианосца.

Директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэви отметил, что технологии производства ракет быстро развиваются, и противнику стало проще обнаружить авианосцы. Например, Китай планирует продолжать развивать дальность своих противокорабельных ракет, а также производить гиперзвуковые комплексы DF-17, что может предоставить серьезную угрозу для западных сил в Тихом океане.

Представители Королевского флота в свою очередь заверили, что корабли защищены новейшими системами обороны, а любые сценарии, в том числе затопления, отрабатываются для обеспечения безопасности Великобритании.

Великобритания Ракеты Корабли
16 ноября 2024, 15:13
Протестующие в Абхазии отказались от предложения Бжании о досрочных выборах
Читайте нас в: Google Новости
Сторонники оппозиции не согласились на предложение президента Абхазии Аслана Бжании о проведении досрочных выборов в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перед демонстрантами выступил один из лидеров протеста Адгур Ардзинба и передал им предложения Бжании. Он также спросил у собравшихся, согласятся ли они, чтобы исполняющим обязанности главы государства до выборов стал вице-президент. Протестующие отвергли предложения Бжании и отказались покинуть правительственный комплекс. Они заявили, что согласятся лишь на отставку лидера государства.

Бжания пообещал сложить полномочия только после того, как сторонники оппозиции уйдут из здания парламента. Он добавил, что в случае отставки выдвинет свою кандидатуру на новых президентских выборах.

Волна протестов захлестнула Абхазию после обсуждения инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция не увидела в договоре никакой пользы и вышла на акции протеста.

Абхазия Выборы Протесты в Абхазии
16 ноября 2024, 15:01
Общественная палата Абхазии поддержала Бжанию в вопросе легитимности власти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Общественная палата Абхазии выразила поддержку президенту республики Аслана Бжании в вопросе возвращения легитимности его власти. Об этом ТАСС заявил член палаты Давид Пилия.

Также Бжанию поддержали главы нескольких российских регионов, назвав события 15 ноября попыткой государственного переворота.

Ранее президент республики заявил, что он уйдет в отставку , когда протестующие освободят здание парламента. До этого он утверждал, что все руководство Абхазиии, включая его самого, останутся на своих местах и будут работать дальше.

Протестующие в Абхазии прорвались в здание парламента 15 ноября. Участники акции протеста против ратификации инвестиционных соглашений с Россией призвали главу государства покинуть свой пост.

Отставки Абхазия Протесты в Абхазии Аслан Бжания

Новости по теме