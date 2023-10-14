Неизвестный забрался на памятник в Варшаве и пригрозил устроить взрыв
Неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам смоленской катастрофы в центре Варшавы и пригрозил совершить взрыв. Об этом написало издание Wirtualna Polska.
На место ЧП прибыли вооруженные полицейские и переговорщики. Правоохранители оцепили квартал вокруг площади Пилсудского и ближайших улиц. Какие конкретно требования выдвинул мужчина, пока неизвестно.
«В ногах у мужчины есть напоминающий взрывное устройство предмет. В руках он держит взрыватель», - указали в материале.
Монумент, на который забрался подрывник, является шестиметровым треугольником со ступенями, символизирующими собой трап. На одной стороне памятника написано «10.04.2010. Памяти жертв авиакатастрофы под Смоленском», на другой перечислены имена 96 погибших в трагедии.
Официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским попала в авиакатастрофу под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.