24 декабря 2023, 05:40

Неизвестный взорвал гранату на корпоративе Русской службы «Би-би-си»

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Неизвестный мужчина взорвал учебную гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си» в Риге. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Журналисты связали нападение со своей профессиональной деятельностью. Само мероприятие проходило в рижском баре Čē. Ближе к полуночи в заведении почти не осталось посетителей, если не считать журналистов.

« В это время дверь открылась, внутрь заглянул мужчина и бросил под ноги стоявшим в зале журналистам учебную гранату РГД-5, утверждает очевидец. Она взорвалась, оглушив нескольких человек», - уточнил канал.

Нападавший скрылся на черной BMW. Полицейские прибыли на место происшествия.

Ранее россиянка устроила взрыв при попытке потушить горящее масло водой. Хозяйка передержала сковороду с маслом на горящей плите, что привело к возгоранию. Она поместила ее в холодную воду, в результате чего произошел мощный хлопок, от которого выбило дверь в квартире и повредило соседскую, рассказали в региональном МВД. Саму владелицу квартиры доставили в больницу с ожогами 15% тела.

Латвия Взрывы
24 декабря 2023, 02:40
Неспокойное Рождество. Полиция Германии и Австрии стала готовиться к возможным атакам террористов
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В Европе усилили меры безопасности перед католическим Рождеством. В Германии и Австрии полиция арестовала несколько человек, которые, предположительно, планировали нападения на церкви в Кельне, Вене и Мадриде. Об этом сообщил новостной портал Focus-online.

По данным издания, нападения на церкви планировала исламистская террористическая ячейка. Полиция обследовала Кельнский собор со служебными собаками для поиска возможной взрывчатки.

«В связи с предупреждением об опасности для Кельнского собора местная полиция с сегодняшнего вечера примет особые меры безопасности», - заявил представитель правоохранительных органов Кельна газете Bild am Sonntag.

По словам главы городской полиции Михаэля Эссера, правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы обеспечить безопасность прихожан. Всех посетителей рождественской службы будут проверять перед входом в собор.

Полиция Вены также сообщила об усилении мер безопасности в общественных местах, и, особенно, в соборе Святого Стефана.

Ранее комиссар Еврокомиссии организации по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что в Европе растет риск терактов из-за обострения на Ближнем востоке и приближающегося сезона отпусков.

Германия Праздники Австрия Терроризм Европа Полиция Католическое рождество
24 декабря 2023, 00:26
Ускоренного рассмотрения дела об иммунитете Трампа не будет
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Бывший президент США Дональд Трамп остался доволен решением Верховного суда США, который не стал торопиться с решением по его иску, а передал его в апелляционный суд. Речь идет о заявлении бывшего американского лидера, в котором он утверждает, что на момент штурма Капитолия его сторонниками он сохранял президентские полномочия и иммунитет от уголовного преследования. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Представляющий обвинение адвокат Джек Смит подал ходатайство в Верховный суд для ускоренного рассмотрения, минуя апелляционную инстанцию. Но его заявления судью не убедили и он попросил не нарушать процедуру.

«Это дело связано - впервые в истории нашей страны - с уголовными обвинениями против бывшего президента, основанными на его действиях во время пребывания на посту с целью сохранить свою власть и сорвать предписанный Конституцией процесс выборов», - заявил Смит.

Защитники бывшего американского лидера заявили, что вопрос очень важен, поэтому его нужно рассмотреть без спешки. Они подчеркнули, что сторона обвинения действует в интересах президента США Джо Байдена, который намерен пойти на второй срок.

Решение Верховного суда сыграло Трампу на руку, так как сейчас он увлечен предвыборной кампанией, а дело о штурме Капитолия, в котором он фигурирует затормозилось до вынесения Верховным судом итогового решения.

Сейчас все ждут решение апелляционной коллегии в Вашингтоне, которая вернула материалы дела в окружной суд, отклонив претензии Трампа. В этой палате ближайшее заседание пройдет 9 января.

Замороженное рассмотрение дела о штурме Капитолия не единственное препятствие, которое появилось перед Дональдом Трампом в преддверии праймериз. Вслед за решением Верховного суда штата Колорадо , объявившего о недопуске бывшего главы государства к дебатам Республиканской партии, такая же инициатива пришла в суды еще 16 штатов.

Все заявители сослались на 14-ю поправку, запрещающую участникам мятежа становиться кандидатами в президенты. Так они трактовали «марш на Капитолий» сторонников политика в январе 2021 года.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что подаст апелляцию на решение суда Колорадо. Это означает, что решение не вступит в силу до 4 января, пока Верховный суд США не даст свою рекомендацию. Но если вышестоящая инстанция согласится с первоначальным вердиктом, то решение может распространиться на всю страну. Важно знать что 5 января - последний день, когда Республиканская партия определится со списком кандидатов, которые встретятся на мартовских праймериз.

США Суд Дональд Трамп Штурм Капитолия сторонниками Трампа
24 декабря 2023, 00:14
Более 300 человек застряли во Франции по делу о торговле людьми
РИА «Новости»
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Более 300 граждан Индии застряли во аэропорту Ватри в 150 километрах от Парижа. Французские власти задержали самолет после анонимного сообщения о том, что на его борту находятся жертвы торговли людьми, сообщило агентство AFP.

Самолет румынской авиакомпании Legend Airlines, летевший из Дубая в Никарагуа, задержали для внепланового досмотра. Пассажиры рейса уже третий день ждут вылета. Выяснилось, что 13 из них являются несовершеннолетними в возрасте от 21 месяца до 17 лет, причем не всех детей сопровождают взрослые. Некоторые летят самостоятельно.

Французская полиция уже допросила экипаж самолета. Пассажиров, в свою очередь, обеспечили всем необходимым на время задержки рейса. Им предоставили питание, кровати и переносные туалеты на время проведения расследования.

Известно, что двух пассажиров задержали в рамках расследования дела о торговле людьми. Посольство Индии в Париже уже заявило, что работает над скорейшим разрешением ситуации.

Ранее приемный сын Юлии Логиновой, арестованной по обвинению в торговле детьми, 19-летний Стефан назвал ее крупной мошенницей. Женщина усыновила мальчика, когда тому было два года, всего в семье было 19 детей.

Дети Торговля Самолеты Франция
23 декабря 2023, 23:22
Президент Польши не пропустил закон о финансировании государственных СМИ
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Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о бюджете, включающий финансирование государственных СМИ. Об этом политик написал в соцсети X.

«Я принял решение наложить вето на околобюджетный закон на 2024 год, в который вошли три миллиарда злотых на государственные СМИ. Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Общественные СМИ сначала надо честно и в соответствии с законом исправить», - заявил он.

Президент назвал попытку финансировать государственные СМИ «неприемлемой».

В Польше после прихода к власти оппозиции во главе с Дональдом Туском разгорелся скандал вокруг государственных средств массовой информации. Новое правительство уволило руководителей этих СМИ, а вместо них назначили наблюдательные советы, которые выберут новые правления. В национальном совете по теле- и радиовещанию эту ситуацию назвали грубым нарушением закона.

В четверг, 21 декабря, в офисе польского телеканала TVP произошла потасовка между депутатами партии «Право и справедливость» и адвокатом нового руководства канала.

Сейчас на новостном телеканале TVP1 показывают только художественные фильмы, а сайт службы новостей канала стал недоступен.

Депутаты Польша Телевидение

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