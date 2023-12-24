Неизвестный взорвал гранату на корпоративе Русской службы «Би-би-си»

Бывший президент США Дональд Трамп остался доволен решением Верховного суда США, который не стал торопиться с решением по его иску, а передал его в апелляционный суд. Речь идет о заявлении бывшего американского лидера, в котором он утверждает, что на момент штурма Капитолия его сторонниками он сохранял президентские полномочия и иммунитет от уголовного преследования. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Представляющий обвинение адвокат Джек Смит подал ходатайство в Верховный суд для ускоренного рассмотрения, минуя апелляционную инстанцию. Но его заявления судью не убедили и он попросил не нарушать процедуру.

«Это дело связано - впервые в истории нашей страны - с уголовными обвинениями против бывшего президента, основанными на его действиях во время пребывания на посту с целью сохранить свою власть и сорвать предписанный Конституцией процесс выборов», - заявил Смит.

Защитники бывшего американского лидера заявили, что вопрос очень важен, поэтому его нужно рассмотреть без спешки. Они подчеркнули, что сторона обвинения действует в интересах президента США Джо Байдена, который намерен пойти на второй срок.

Решение Верховного суда сыграло Трампу на руку, так как сейчас он увлечен предвыборной кампанией, а дело о штурме Капитолия, в котором он фигурирует затормозилось до вынесения Верховным судом итогового решения.

Сейчас все ждут решение апелляционной коллегии в Вашингтоне, которая вернула материалы дела в окружной суд, отклонив претензии Трампа. В этой палате ближайшее заседание пройдет 9 января.

Замороженное рассмотрение дела о штурме Капитолия не единственное препятствие, которое появилось перед Дональдом Трампом в преддверии праймериз. Вслед за решением Верховного суда штата Колорадо , объявившего о недопуске бывшего главы государства к дебатам Республиканской партии, такая же инициатива пришла в суды еще 16 штатов.

Все заявители сослались на 14-ю поправку, запрещающую участникам мятежа становиться кандидатами в президенты. Так они трактовали «марш на Капитолий» сторонников политика в январе 2021 года.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что подаст апелляцию на решение суда Колорадо. Это означает, что решение не вступит в силу до 4 января, пока Верховный суд США не даст свою рекомендацию. Но если вышестоящая инстанция согласится с первоначальным вердиктом, то решение может распространиться на всю страну. Важно знать что 5 января - последний день, когда Республиканская партия определится со списком кандидатов, которые встретятся на мартовских праймериз.