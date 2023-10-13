Неизвестный убил учителя на севере Франции

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По информации источника, жертвой нападения стал преподаватель в учебном заведении, еще несколько человек получили ранения.

Министр МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил в социальной сети X, что в городе Аррас прошла полицейская операция, благодаря которой правоохранительные органы задержали преступника. О жертвах и пострадавших глава ведомства информацию не привел.

Ранее стрельба произошла в одной из школ в Белграде. Ученик пришел в учебное заведение с огнестрельным оружием и застрелил сотрудника охранной службы и педагога. Несколько учеников получили ранения различной степени тяжести.

Прибывшие на место бойцы спецназа задержали стрелка. Они установили, что стрельбу начал 14-летний ученик седьмого класса.