Неизвестный с ножом напал на школу в Польше. Несколько человек получили ранения
Неизвестный с ножом напал на одну из польских школ. Несколько человек получили ранения, сообщила радиостанция RMF FM.
«Участники рынка среди возможных причин называют избыточные закупки компонентов в 2022 году, снижение производства оборудования в РФ, инфляцию и подорожание кредитов», - уточнили журналисты.
Поставки процессоров Intel сократились на 64% - до 178 тысяч штук, а AMD - на 70%, до 35 тысяч штук.
В России также есть собственные процессоры - «Байкал» и «Эльбрус» , которые используют в госаппарате и военной, космической и оборонной промышленности.
Ранее американская компания Intel открыла пользователям из России доступ к скачиванию программного обеспечения для своих процессоров. Пользователи могут загрузить Intel Driver and Support Assistant. Компания Microsoft также вернула россиянам возможность устанавливать Windows.
Признание важности Казахстана и других государств Средней Азии со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, а также прочное выстраивание отношений с ними способствует укреплению роли центральноазиатских республик во взаимодействии с другими партнерами.
Василенко при этом отметил, что Казахстан продолжит развивать отношения с Россией и Китаем, будучи независимым государством.
Американская журналистка Холли Элиатт ранее заявила, что президент Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на попытки Запада изолировать российского лидера. По словам корреспондента, РФ поддерживает крепкие экономические и политические связи с государствами СНГ.
Прогрессивная система налогообложения затронет около восьми тысяч человек. Ставки на доход повысят лицам, которые зарабатывают в год около 5 482 000 российских рублей. Подоходный налог для них вырастет с 13% до 25%.
«Налог на богатство» ввели, чтобы изъять доходы, полученные в крупных размерах. Руководство Белоруссии также планирует увеличить налоговые ставки на прибыль с 20% до 25% для лиц, которые получают свыше 612 465 000 российских рублей в год.
Ранее Государственный совет Удмуртии продлил пониженные налоговые ставки для бизнесменов. Предприниматели смогут пользоваться льготами до 31 декабря 2024 года, сообщил RT.
В ноябре действие пониженной ставки по налогу на имущество продлили для железнодорожных перевозчиков в Подмосковье. По мнению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, это решение поддержит сферу грузоперевозок.
Отец истца, Дмитрий Пумпянский, был владельцем Трубной металлургической компании, где контролировал 90,6%. Он покинул совет директоров ТМК, а также вместе с сыном ушел из совета директоров группы «Синара» после попадания под санкции ЕС в марте 2022 года.
Александр Пумпянский жаловался на жизнь после вступления ограничений в силу. Он живет в Швейцарии, гражданством которой обладает с 2016 года. Эта страна не входит в состав Евросоюза, но копирует большую часть санкций. Бизнесмен заявил, что потерял возможность платить по ипотеке, покупать продукты, а арендованную машину серии BMW X7 потребовали вернуть.
Новые европейские ограничения позволят ЕС изымать у россиян недвижимость в Финляндии. Российские власти считают санкции Евросоюза необоснованными и незаконными. Блокировку активов предпринимателей сравнили с кражей.