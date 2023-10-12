Неизвестный расстрелял полицейский участок в Иерусалиме
В Иерусалиме неизвестный открыл огонь по полицейскому участку. Стрелка ликвидировали, пострадали два израильских правоохранителя, сообщил телеканал Al-Arabiya.
«Двое израильских полицейских получили ранения», - рассказали журналисты, не приведя каких-либо подробностей.
По информации РЕН ТВ , в городе произошли вооруженные столкновения, во время которых ранения получили шесть человек. Были ли они связаны со стрельбой в участке, не уточняется. Личность напавшего на полицейских тоже неизвестна.
Местные Telegram-каналы распространили видео из района Цветочных ворот в Иерусалиме. В кадре слышны звуки выстрелов.
Несколько дней назад обострение отношений между Израилем и Палестиной начало набирать обороты. Боевики ХАМАС напали на граничащие с сектором Газа населенные пункты.
Армия обороны Израиля в ответ начала наносить авиаудары по палестинской земле и устроила блокаду всего сектора.