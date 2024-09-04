04 сентября 2024, 19:36

Неизвестный расстрелял людей в школе на северо-востоке Джорджии

РИА «Новости»
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Вооруженный человек ворвался на территорию средней школы Апалачи в Уиндере, штат Джорджия, сообщила газета New York Post. Злоумышленник открыл стрельбу, несколько человек получили ранения.

На место происшествия прибыли полицейские. Пострадавших погрузили в вертолеты и отправили в больницы. По предварительным данным, пострадали минимум два человека.

«Призываю всех присоединиться к моей семье в молитве за безопасность тех, кто находится в наших классах», - заявил губернатор Джорджии Брайан Портер Кемп.

Пока неизвестно, задержали ли правоохранители нападавшего. По словам главы штата, полицейские продолжат работу с федеральными партнерами. ФБР уже в курсе ситуации.

В США задержали 10-летнего мальчика. Он заявил, что застрелил бывшего мэра города Миндена и его дочь.

США Стрельба Школы Полиция
04 сентября 2024, 17:27
Захарова заявила, что Япония надолго утратила рынок автомобилей в России
РИА «Новости»
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Япония на длительный срок утратила рынок автомобилей в России из-за решения ввести санкции. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова привело РИА «Новости».

«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», - отметила она, отвечая на вопрос японского журналиста в ходе брифинга.

По словам представителя МИД, власти Японии пытались изолировать Россию, но в итоге навредили сами себе, утратив столь важный для страны российский рынок.

В июле МИД Японии назвал неприемлемыми введенные РФ в отношении 13 японских граждан санкции. В правительстве заявили, что они мешают работе компаний.

Ранее заместитель главы МИД Андрей Руденко обратился к японскому руководству с предложением начать политический диалог и пересмотреть враждебный к России курс. Он уточнил, что страны смогут вернуться на прежний уровень, но только после конкретных шагов со стороны Токио.

Мария Захарова Япония Санкции Машины МИД РФ
04 сентября 2024, 12:46
Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за протесты
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 30 человек, осужденных за преступления протестной направленности. Об этом БелТА сообщила пресс-служба главы государства.

Помилованные получили шанс вернуться к нормальной жизни, работе и семье.

«Данное решение - гуманный жест в отношении этих людей», - добавили в пресс-службе.

В числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство из них - родители несовершеннолетних детей. Осужденных изучила комиссия по возвращению беглых под руководством генпрокурора Андрея Шведа.

Все эти лица соблюдали обязательные условия помилования. Они подали необходимое ходатайство, признали вину, искренне раскаялись и пообещали вести правопослушный образ жизни. Контроль за поведением помилованных обеспечит МВД.

В июле Лукашенко помиловал немца Рико Кригера , признанного виновным по шести статьям и получившего смертный приговор.

Осужденный расплакался , когда узнал о решении белорусского лидера.

Белоруссия Александр Лукашенко Протесты
04 сентября 2024, 07:44
Песков назвал причину уменьшения числа зарубежных участников ВЭФ
РИА «Новости»
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Давление Запада и угроза санкций повлияли на число зарубежных участников Восточного экономического форума. Несмотря на это, со временем ситуация станет лучше, и иностранных гостей мероприятия будет больше. Об это м заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«С годами будет ситуация меняться и меняться в лучшую сторону», - отметил он.

Песков назвал давление со стороны стран Запада беспрецедентным. Он напомнил, что ряд зарубежных представителей не приезжают на ВЭФ из-за угрозы первичных и вторичных санкций. Представитель Кремля подчеркнул, что форум является важной площадкой для диалога и призвал достойно провести его в этом году.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал , что Россия не будет приглашать западные государства в Москву на парад, посвященный 80-летию Победы. По его словам, гостями мероприятия в первую очередь станут страны СНГ.

Дмитрий Песков Экономика
04 сентября 2024, 03:35
Власти Боливии сообщили о попытках госпереворота в стране
Unsplash
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В Боливии еще остались те, кто добивается отставки президента, рассказала РИА «Новости» министр иностранных дел страны Селинда Соса. По ее словам, эти люди не оставляют попыток совершить госпереворот.

«Попытки все еще есть, мы не собираемся говорить, что на этом все действительно остановилось», - объяснила Соса.

Она добавила, что после переворота 2019 года властям было непросто восстановить конституционный строй. Пять лет назад погибли 36 человек, еще тысячи получили ранения, кого-то даже пытали. Глава МИД Боливии подчеркнула, что народ получил усвоил серьезный урок о том, что такое государственный переворот.

Одну из последних попыток смещения действующего президента предприняли в конце июня. Мятежников задержали, суд арестовал их.

Полиция Боливия

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