Неизвестный протаранил кортеж Байдена в штате Делавер

Президентская чета приехала в штаб-квартиру предвыборной кампании в центре Уилмингтона на обед с членами своей команды. Когда Джо Байден стоял на улице и отвечал на вопрос репортера, серебристый седан с номерами Делавера врезался во внедорожник его службы безопасности, который перекрывал дорогу.

Охранники окружили машину и навели на водителя оружие, он в ответ поднял руки. По информации агентства, авто нарушителя получило небольшие повреждения бампера. Джо и Джилл Байден увели в другую машину. Они благополучно вернулись в свой дом в Уилмингтоне.

В начале декабря сын президента Хантер Байден обвинил республиканцев в подготовке покушения. По его версии, это должно принести отцу столько боли, что он не пойдет на новый срок.