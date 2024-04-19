Неизвестный пригрозил взорвать себя в здании консульства Ирана в Париже

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«На данный момент мужчина заперся в здании консульства Ирана в 16 округе Парижа и угрожает себя взорвать», - указали авторы материала.

Мужчина, предположительно, находится в жилете смертника. Как сообщил очевидец, злоумышленник вошел в здание консульства примерно в 11:00 по местному времени. Вместе с мужчиной в диппредставительстве находятся сотрудники.

Правоохранители оцепили территорию вокруг площади Трокадеро. Префект парижской полиции распорядился привлечь к операции специальный отряд BRI, работающий в случаях повышенного риска безопасности.

Недавно в Санкт-Петербурге задержали жителя Саратовской области. Мужчина угрожал взорвать гранату в доме на Народной улице. По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии.