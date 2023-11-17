17 ноября 2023, 09:19

Неизвестный попытался совершить теракт в посольстве иностранного государства в Баку

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Мужчина с оружием в руках попытался проникнуть в здание иностранного посольства в Баку. Об этом сообщило азербайджанское агентство Trend.

В издании не уточнили, какой стране принадлежало диппредставительство.

Сотрудники госбезопасности предотвратили теракт, обезоружили и задержали злоумышленника. Сабаильский районный суд Баку постановил арестовать подозреваемого на четыре месяца.

Ранее из-за угрозы теракта французские правоохранители закрыли станцию метро «Библиотека Франсуа Миттерана» в Париже. Пассажиры пожаловались на женщину, которая выкрикивала экстремистские лозунги и угрожала взрывным устройством.

В ноябре в Казахстане комитет национальной безопасности задержал группу экстремистов. Радикалы распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых членов ячейки. Некоторых из задержанных уже судили за бандитизм, разбои и другие преступления.

Терроризм Азербайджан
17 ноября 2023, 09:42
Байден подписал закон о временном бюджете без расходов на Украину
Читайте нас в: Google Новости
Украина и Израиль не получат дополнительной помощи США до февраля 2024 года. Президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

«В четверг, 16 ноября 2023 года, президент подписал закон: HR 6363, „Закон о дальнейших продолжающихся ассигнованиях и других расширениях 2024 года“», - сообщила пресс-служба.

Приоритетные программы, в том числе по энергетике и ветеранам, профинансируют до 19 января, остальные направления - до 2 февраля.

Палата представителей и сенат конгресса США одобрили документ большинством голосов.

Новый закон приняли, чтобы обеспечить продолжение работы правительства. Его внес спикер конгресса Майк Джонсон. В проект не включили дополнительные ассигнования на помощь Израилю и Украине. Американские СМИ сообщили, что конгрессмены не смогли согласовать бюджет на весь год из-за разной позиции по расходам.

США Законы Конгресс США Украина Джо Байден
17 ноября 2023, 09:40
Около 20 человек погибли при ударе по жилому дому в секторе Газа
Читайте нас в: Google Новости
Ночью 17 ноября Армия обороны Израиля атаковала лагерь беженцев «Нусейрат» в секторе Газа. Погибли 18 человек, сообщил Quds News.

Израильские военные самолеты, по информации издания, среди ночи атаковали жилой дом в секторе Газа, где находился лагерь беженцев «Нусейрат». Постройка рухнула, очевидцы начали разбирать завалы.

По предварительной информации, погибли 18 человек, в том числе женщины и дети. Под обломками могли остаться около 40 пострадавших.

Израильские военные ударили по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и вошли в больницу «Аш-Шифа» , где нашли боеприпасы и обмундирование боевиков. Палестинское движение ХАМАС опровергло обвинения в размещении командного штаба в здании медучреждения. Из-за боевых действий в секторе Газа приостановили работу 26 из 35 больниц. МИД России призвал остановить огонь.

Конфликт Израиля и Палестины
17 ноября 2023, 09:16
Идее фон дер Ляйен о «геополитической Европе» пришел конец — экс-советник Борреля
Читайте нас в: Google Новости
Конфликт Израиля и ХАМАС в секторе Газа разрушил планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «геополитической Европе». Об этом Politico заявила бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, директор итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali Натали Точчи.

Ситуация на Ближнем Востоке показала «мучительную правду», из-за которой фон дер Ляйен придется поставить крест на своем амбициозном проекте, отметила эксперт.

«Подход Европы к Украине давал предпосылки к тому, чтобы показать, что может означать геополитическая Европа. Ближний Восток показал, что ей конец», - подчеркнула Точчи.

По ее мнению, Евросоюз пытается игнорировать конфликт в секторе Газа и боится использовать свои рычаги влияния на Палестину и Израиль. Аналитик добавила, что европейские страны решили устроить «грызню друг с другом», пока в секторе Газа продолжается военная операция ЦАХАЛ.

Ранее политолог Александр Рар рассказал, почему Евросоюз стремится к расширению. По его словам, страны объединения хотят создать «мягкую империю».

Еврокомиссия Конфликт Израиля и Палестины
17 ноября 2023, 09:12
Шеф Пентагона призвал сохранить прямую связь с Шойгу
Читайте нас в: Google Новости
Сохранение прямой связи с министром обороны России Сергеем Шойгу играет крайне важную роль в разрешении кризисных ситуаций. Такое заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, его слова опубликовали на сайте американского ведомства.

«У нас должна быть возможность разговаривать с друзьями, мы должны иметь возможность разговаривать с противниками. Важно, чтобы эти каналы были открыты», - сказал он.

Глава Пентагона подчеркнул, что даже в разгар украинского конфликта у него была возможность «взять трубку и поговорить с министром обороны России». Остин добавил, что это важная особенность, которую надо поддерживать для решения кризисных вопросов в будущем. Он назвал «реальной выгодой» тот факт, что лидеры оставили каналы связи открытыми.

Ранее Пентагон предрек победу России над Украиной при некоторых условиях. Остин заявил, это произойдет, если США перестанут финансово поддерживать ВСУ. Он добавил, что российские власти «чувствуют, что Запад устанет от поддержки Украины».

США Пентагон Россия Украина

Новости по теме