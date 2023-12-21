21 декабря 2023, 18:18

Неизвестный открыл стрельбу в университете в центре Праги

Global Look Press
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Днем в четверг в здании факультета искусств в Карловом университете в центре Праги произошла стрельба. Об этом сообщила пресс-служба управления чешской полиции в социальной сети X.

«Мы можем подтвердить, что есть погибшие и несколько десятков раненых. Стрелка ликвидировали», - заявили в пресс-службе полиции.

Точное количество погибших в ведомстве не привели. Задействованные на месте стрельбы спасатели рассказали журналистам издания Czech Crunch , что установить число раненых также пока что не удалось, идет обследование помещений учебного заведения.

Газета Seznam Zprava уточнила, что сотрудникам и студентам факультета во время стрельбы приказали забаррикадироваться в учебных кабинетах и выключить свет Издание Aktu со ссылкой на источники уточнило, что нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом, стрельба произошла на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет. На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.

В начале декабря в США мужчина начал стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, ранения получили несколько человек.

Чехия Стрельба Оружие
21 декабря 2023, 17:00
Украина объявила в розыск бизнесмена Гинера и вице-спикера Думы Бабакова
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и президент российского футбольного клуба ЦСКА попали в список разыскиваемых лиц на Украине. Об этом со ссылку на базу данных украинского МВД сообщили «Известия».

Уголовное дело против президента ЦСКА Евгения Гинера Украинские силовики завели еще в начале августа. По версии следствия, принадлежащая бизнесмену компания АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина» якобы поставляла снаряды различного калибра стрелкового оружия в Вооруженные силы России.

Также Гинера обвинили в нарушении энергетической безопасности Украины за строительство теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе, подключенные к российским сетям.

Кроме того, Гинер и Бабаков, по версии Госбюро расследований Украины, являются теневыми совладельцами компании VS Energy, на которую приходится до 10% всего энергорынка Украины, напомнил «Коммерсант». В самой компании связь с россиянами отрицали, но украинский Минюст подготовил иск для национализации имущества фирмы.

Российский предприниматель и депутат стали фигурантами уголовных дел о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Суд уже вынес решение о заочном аресте Евгения Гинера. Александр Бабаков пока считается «скрывающимся от органов досудебного преследования.

Уголовное дело СБУ Депутаты Россия Бизнес Украина
21 декабря 2023, 16:19
Глава СБУ пригрозил ударами «иглой в сердце» по России
Global Look Press
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Служба безопасности Украины планирует в 2024 году усилить разведывательные операции и проводить диверсионные удары в глубине российской территории. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в интервью американскому изданию Politico.

«Мы не можем раскрывать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Мы готовим сюрпризы», - подчеркнул руководитель украинской спецслужбы.

Малюк намекнул, что приоритетами для Украины станут Крым, Черное море и новые регионы России. В СБУ намереваются проводить операции на российских военных объектах. По словам Малюка, спецслужба наносит точечные удары «иглой прямо в сердце».

В Федеральной службе безопасности ранее сообщили, что за 2023 год сотрудники ведомства пресекли 14 диверсий и терактов , готовившихся сотрудниками украинских спецслужб на территории Крыма. Российские спецслужбы успешно противостоят диверсантам, отметили в ФСБ.

СБУ Россия Украина
21 декабря 2023, 15:36
Рада одобрила легализацию марихуаны в медицинских целях
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Верховная рада Украины одобрила во втором чтении закон о легализации использования марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса поддержали 238 нардепов. За проголосовали представители партий «Слуга народа», «Голос», «Платформа за жизнь и мир», «Восстановление Украины» и «За будущее».

«Нули только от „Европейской солидарности“ и „Батькивщины“. Все остальные дали голоса», - отметил Железняк.

По словам народного депутата, когда новые правила начнут действовать, препараты на основе медицинского каннабиса можно будет приобрести только по электронному рецепту. Его будут выписывать врачи, ориентируясь на состояние пациента. Закон вступает в силу через шесть месяцев после опубликования.

Одним из инициаторов легализации марихуаны в 2021 году стала вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она сообщила, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытых помещениях и со штрих-кодом на каждом кусте.

Наркотики Верховная рада Украина
21 декабря 2023, 15:35
Путин призвал США и Европу «не валять дурака»
РИА «Новости»
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США и Европе следует прекратить «валять дурака», Россия не намерена от них закрываться. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент Владимир Путин.

«США и Европе стоит заканчивать валять дурака и ждать, пока мы рухнем», - сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия не собирается от кого-то изолироваться «Мы не закрываемся от европейских стран, США или Канады, от всей Северной Америки», - добавил президент.

Ранее Путин отметил, что отечественная экономика завершила период адаптации к новым внешним условиям. По его словам, российские компании сохранили цикл работы, заменили иностранные материалы на отечественные и укрепили логистические цепочки, а также создали множество новых рабочих мест.

Кроме того, президент обратил внимание на снижение уровня бедности в России, но призвал сделать все необходимое, чтобы свести его к нулю полностью.

США Международные отношения Европа Владимир Путин

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