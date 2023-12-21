Неизвестный открыл стрельбу в университете в центре Праги

«Мы можем подтвердить, что есть погибшие и несколько десятков раненых. Стрелка ликвидировали», - заявили в пресс-службе полиции.

Точное количество погибших в ведомстве не привели. Задействованные на месте стрельбы спасатели рассказали журналистам издания Czech Crunch , что установить число раненых также пока что не удалось, идет обследование помещений учебного заведения.

Газета Seznam Zprava уточнила, что сотрудникам и студентам факультета во время стрельбы приказали забаррикадироваться в учебных кабинетах и выключить свет Издание Aktu со ссылкой на источники уточнило, что нападавший использовал длинноствольное оружие с оптическим прицелом, стрельба произошла на четвертом этаже вуза, где находится философский факультет. На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.

В начале декабря в США мужчина начал стрельбу в Невадском университете в Лас-Вегасе, ранения получили несколько человек.