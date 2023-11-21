21 ноября 2023, 00:27

Неизвестный напал на нидерландского политика, выступающего против поставок оружия ВСУ

РИА «Новости»
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На лидера правой нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, который последовательно выступает против поставок оружия Украине, снова напали. Об этом сообщил портал Nu.nl.

Нападение произошло в кафе The Cabin в городе Гронинген, где Боде проводил предвыборную встречу. Неизвестный ударил политика по голове предметом, похожим на стеклянную бутылку. Полиция задержала нападавшего, а Боде направился в больницу.

Это уже второе нападение на Боде за последний месяц. В конце октября неизвестный мужчина ударил политика по голове складным зонтиком у здания Гентского университета. Нападавший при этом выкрикивал фразы на украинском языке.

Тьерри Боде неоднократно выступал против поставок оружия ВСУ. В сентябре он заявил, что конфликт на Украине противоречит интересам США, Европы и самих украинцев. А России эта ситуация, напротив, «играет на руку», помогая формировать альтернативный мировой союз.

Бельгия Украина Нидерланды
21 ноября 2023, 00:56
Умер угнавший истребитель из СССР в Японию летчик-перебежчик Беленко
Википедия
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Советский летчик-предатель Виктор Беленко, угнавший истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию, умер в США почти два месяца назад. Газета The New York Times написала об этом только сейчас.

«Проведя жизнь на легендарной службе выбранной им стране, Виктор скончался 24 сентября 2023 года после скоротечной болезни», - сказано в сообщении.

По информации издания, Беленко умер в кругу семьи, рядом находились его сыновья Том и Пол.

В 1976 году Виктор Беленко угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 в Японию. Таким образом противники СССР по «Холодной войне» смогли изучить новейшую на тот момент советскую военную разработку. Благодаря предательству летчик получил политическое убежище в США, а позже и гражданство.

В субботу, 18 ноября, стало известно, что действующий летчик ВВС Украины прилетел в Россию. Перебраться через линию боевого соприкосновения ему помог российский пилот вертолета Ка-52 с позывным Воевода.

США СССР Самолеты
21 ноября 2023, 00:33
Польских дальнобойщиков забросали камнями на Украине
РИА «Новости»
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Жители Украины стали забрасывать камнями грузовые машины польских дальнобойщиков на границе. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По данным издания, украинцы кидают камни в ожидающие отправления польские фуры. У одного транспортного средства не только разбили фары и стекла, но и украли аккумуляторы. Неизвестные на Украине также сожгли полуприцеп с польскими номерами.

Ранее польские водители грузовиков, блокирующие три основных пункта пропуска на границе двух стран, обещали перекрыть четвертый пункт «Медыка - Шегини» с 21 ноября.

По данным СМИ, Украина и Польша намерены инициировать судебные разбирательства из-за польских перевозчиков, которые перекрыли границу. Протестующие хотят восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских грузовиков.

Ранее стало известно, что Украина столкнулась с перебоями в поставках ряда товаров из-за блокировки украинской границы перевозчиками в Польше. Из-за проблем с логистикой резко поднялась цена доставки автомобильного газа.

Украина Польша
20 ноября 2023, 21:24
Украинец задушил жену и двух дочерей в Польше
Википедия
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Польские правоохранители заподозрили гражданина Украины в убийстве супруги и двух дочерей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Польши.

Согласно информации ведомства, мужчине 42 года. Тела его 29-летней жены, а также дочерей 4,5 и 1,5 года нашли в населенном пункте Пушиково Великопольского воеводства.

«Прокуратура предъявила подозреваемому обвинения по трем преднамеренном убийствам. Фигурант полностью признал свою вину», - сказано в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что смерть семьи украинца наступила в результате удушения. В ходе допроса мужчина рассказал, что таким образом хотел избавиться от проблем в виде многочисленных долгов и отсутствия работы. Ведомство направило в суд ходатайство об аресте подозреваемого на три месяца.

В июле стало известно, что украинец «совету дьявола» в Харькове зарезал маму, деда и сестру.

Убийства Украина Польша
20 ноября 2023, 21:01
Эрдоган раскритиковал позицию Европы по ситуации в секторе Газа
РИА «Новости»
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Стыд за холокост держит в заложниках лидеров Европы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, сообщила газета The Independent.

По словам Эрдогана, именно этим можно объяснить невмешательство стран Евросоюза в конфликт между Израилем и Палестиной.

«Израиль и его сторонники, которые задействовали все современные средства ведения войны против детей, женщин и стариков, будут преданы суду перед совестью человечества», - подчеркнул турецкий президент.

Ранее власти Турции обратились в Международный уголовный суд с иском против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Эрдоган также призвал страны Запада и Ближнего Востока повлиять на израильские власти и палестинское движение ХАМАС, чтобы они начали мирный диалог по прекращению боевых действий.

Также турецкий лидер обвинил руководство Израиля в утаивании информации о своем ядерном оружии. По его словам, еврейское государство сравняло сектор Газа с землей.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины

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