Нападение произошло в кафе The Cabin в городе Гронинген, где Боде проводил предвыборную встречу. Неизвестный ударил политика по голове предметом, похожим на стеклянную бутылку. Полиция задержала нападавшего, а Боде направился в больницу.

Это уже второе нападение на Боде за последний месяц. В конце октября неизвестный мужчина ударил политика по голове складным зонтиком у здания Гентского университета. Нападавший при этом выкрикивал фразы на украинском языке.

Тьерри Боде неоднократно выступал против поставок оружия ВСУ. В сентябре он заявил, что конфликт на Украине противоречит интересам США, Европы и самих украинцев. А России эта ситуация, напротив, «играет на руку», помогая формировать альтернативный мировой союз.