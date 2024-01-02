02 января 2024, 05:34

Неизвестный напал на лидера корейской оппозиции в Пусане

РИА «Новости»
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Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Южной Кореи Ли Чжэ Мен подвергся нападению во время поездки в Пусан. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Неизвестный ранил политика в шею, когда тот общался с журналистами во время пресс-конференции. Ли Чжэ Мен упал, его госпитализировали спустя 20 минут после нападения.

Нападавшего сразу арестовали.

Ранее депутат итальянского парламента Эмануэле Поццоло ранил человека на новогодней вечеринке. Он показывал присутствующим пистолет, и тот выстрелил. Теперь делом занимается прокуратура города Биеллы, где проходило праздничное торжество с участием политиков страны.

Южная Корея Поножовщины Оппозиция
02 января 2024, 06:15
Россия выиграет при прямом конфликте с США — экс-сотрудник ЦРУ
РИА «Новости»
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Россия выиграет в прямом конфликте с США. Российский военный потенциал высок и опережает американский, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший разведчик предостерег США. Он посоветовал не недооценивать оппонента. В обратном случае есть риск проигрыша.

«Если вы недооцениваете своего оппонента и думаете: „Я могу его победить“, не удостоверившись, что на самом деле вам противостоит боец смешанных единоборств, выигравший 10 чемпионатов, то после выхода на бой вам надерут задницу. И, честно говоря, я думаю, именно это и произойдет с США», - отметил Джонсон.

Именно по этой причине, считает экс-разведчик, Россия ответит США, если страна «затеет драку».

Американский план по истощению РФ через украинский кризис не сработал. Отношение к конфликту самого Запад тоже активно меняется, сообщило издание Life.

Ранее политолог Данила Гуреев рассказал «360», что изменится в США, если Дональд Трамп победит на грядущих президентских выборах и придет к власти. Он назвал политика «специфическим персонажем», которому западные страны точно не обрадуются.

США Военные Дональд Трамп Россия Запад
02 января 2024, 04:29
Взрывы прогремели в Киеве
РИА «Новости»
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В Киеве прогремели взрывы. Местные власти объяснили их работой средств противовоздушной обороны. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Ранее в украинской столице прозвучала воздушная тревога. Предупреждения также действуют в шести областях страны: Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской.

В понедельник вечером, 1 января, сообщалось о массовой атаке БПЛА на Киев. В городе прогремели взрывы. В городской военной администрации эти звуки объяснили работой системы ПВО. По данным Telegram-канала «Политика страны», большое количество ударных дронов двигались в сторону Киева через Бориспольский район. Часть из них сбили в области, но несколько беспилотников обошли преграду и прилетели в Киев.

Взрывы Киев ПВО
02 января 2024, 04:12
«Маленький дракончик». Символ 2024 года по кличке Жорик нашли дома у Лукашенко
РИА «Новости»
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Дома у президента Белоруссии Александра Лукашенко живет необычный питомец — хамелеон по кличке Жорик. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Публикацию озаглавили, приложив фотографии домашнего питомца белорусского лидера, - «Дракон Первого!».

«В преддверии года Дракона все показывали своих и не только своих питомцев, похожих на дракончиков. Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик - хамелеон Жорик!» - уточнил канал.

Ранее специалисты китайского Университета имени Сунь Ятсена в результате исследований выяснили, что домашние питомцы способствуют замедлению потери памяти у пожилых людей. Они пришли к выводу, что общение с домашним животным полностью компенсирует недостаток людей в семье, а также замедляет снижение вербальной памяти и беглости речи.

Дома у президента Белоруссии Александра Лукашенко живет необычный питомец - хамелеон по кличке Жорик. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Белоруссия Александр Лукашенко Животные
02 января 2024, 02:47
Болгарские таможенники проверили склады «Лукойл нефтохим» после запрета на нефть из РФ
РИА «Новости»
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Болгарская таможня проверила склады предприятия «Лукойл нефтохим Бургас» после вступления в силу запрета на экспорт нефтепродуктов, произведенных из сырой российской нефти. Об этом сообщили на сайте таможенной службы страны.

Согласно запрету заводу в Бургасе запрещено экспортировать некоторые нефтепродукты с 1 января 2024 года, а с 1 марта - заниматься переработкой российской нефти.

Ведомство также заявило, что в проверке задействовали около 150 таможенников из подразделений «Контроль», «Таможенная разведка и расследования» и «Акцизная деятельность».

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова предупредила болгарские власти, что предприятие «Лукойл нефтохим Бургас» не выйдет купить по заниженной цене, несмотря на ограничения его деятельности.

Ранее генеральный директор компании «Сербиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил, что болгарские власти надеялись введением акциза на транзит газа из России остановить его поставки в Европу, но это оказалась невозможным. Потом болгарские власти отозвали свое решение.

Баятович также отметил, что Европа потеряла преимущество дешевого газа из России и идет к деиндустриализации. Страны смогли взять под контроль энергетический кризис, но цены уже не вернутся на прежний уровень.

Таможня Болгария Запреты Санкции Нефть

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