Россия выиграет в прямом конфликте с США. Российский военный потенциал высок и опережает американский, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший разведчик предостерег США. Он посоветовал не недооценивать оппонента. В обратном случае есть риск проигрыша.

«Если вы недооцениваете своего оппонента и думаете: „Я могу его победить“, не удостоверившись, что на самом деле вам противостоит боец смешанных единоборств, выигравший 10 чемпионатов, то после выхода на бой вам надерут задницу. И, честно говоря, я думаю, именно это и произойдет с США», - отметил Джонсон.

Именно по этой причине, считает экс-разведчик, Россия ответит США, если страна «затеет драку».

Американский план по истощению РФ через украинский кризис не сработал. Отношение к конфликту самого Запад тоже активно меняется, сообщило издание Life.

Ранее политолог Данила Гуреев рассказал «360», что изменится в США, если Дональд Трамп победит на грядущих президентских выборах и придет к власти. Он назвал политика «специфическим персонажем», которому западные страны точно не обрадуются.