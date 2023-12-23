Неизвестный беспилотник атаковал судно у берегов Индии

Атаку БПЛА зафиксировали в 200 милях к юго-западу от индийского города Веравал. После нее на судне произошел взрыв и начался пожар.

«Возгорание потушили, пострадавших нет. Власти начали расследование», - уточнили в управлении.

По данным агентства Ani , удар пришелся на перевозящее сырую нефть судно Chem Pluto, в его экипаж входят 20 индийцев. Представители министерства обороны Индии направили береговую охрану к пострадавшему танкеру, который шел в Мангалор из порта Саудовской Аравии.

Ранее йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» захватило израильское грузовое судно Galaxy Leader. После этого хуситы совершили атаку на эсминец ВМС США Mason , французский многоцелевой фрегат Languedoc и три коммерческих судна.