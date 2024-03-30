30 марта 2024, 13:40

Неизвестные взяли в заложники посетителей кафе на востоке Нидерландов

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Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация ( NOS ).

Точное число заложников пока неизвестно. Правоохранители эвакуировали жителей 150 расположенных поблизости домов. На место прибыли службы скорой помощи, пожарные и наряды полиции.

Газета De Telegraaf уточнила, что ЧП произошло в развлекательном центре Petticoat. По ее информации, в кафе вошел вооруженный взрывчаткой и огнестрельным оружием мужчина.

Владелец кафе подтвердил, что сотрудники заведения также находятся в заложниках. По его словам, конфликта с третьими лицами в последнее время у него не происходило, ради безопасности он не хочет называть их точное количество публично.

Пресс-служба управления полиция Гелдерланда заявила, что никаких признаков террористического мотива захвата заложников на данный момент нет.

Ранее в Бразилии мужчина взял в заложники 18 пассажиров автобуса.

Нидерланды Полиция
30 марта 2024, 11:31
Премьер Армении лично просил Россию о помощи с пограничниками — посол
РИА «Новости»
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Пограничники из России находятся вдоль границы Армении с Азербайджаном по личной просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом изданию 24News рассказал посол России Сергей Копыркин.

«Наблюдательные посты разместили в 2020 году для стабилизации ситуации за российский счет», - сказал он.

Дипломат отметил, что армянская сторона не решилась в правовом плане узаконить размещение российских сил.

Пашинян ранее сообщил, что Армения больше не может продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией , как раньше, поэтому ей нужны другие партнеры. Он отмечал, что республике нужно определиться со своим будущим в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В начале марта Армения направила официальное письмо России с требованием прекратить деятельность пограничников в аэропорту Звартноц.

Армения Россия Никол Пашинян
30 марта 2024, 11:30
Фантазии Бербок. Глава МИД ФРГ обвинила Путина в желании втянуть НАТО в конфликт
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок голословно обвинила президента РФ Владимира Путина в желании втянуть блок НАТО в конфликт. Дипломат также заявила, что российский лидер якобы отказывается от мирных переговоров. Ее процитировало издание Tagesspiegel.

«Он определенно не хочет вести переговоры», - сказала Бербок.

По ее мнению, при победе России безопасность в ЕС, а также международный порядок окажутся под угрозой. Бербок высказалась и против отправки европейских солдат на Украину.

На вопрос журналиста о том, блокировал ли немецкий канцлер Олаф Шольц отправку ракет Taurus на Украину из-за страха перед Путиным, Бербок заявила, что тот не боится президента России.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не намерена ни на кого нападать, а также назвал бредом заявления ряда западных чиновников о желании РФ вступить в конфликт с НАТО.

В самом альянсе сомневаются , что у Москвы есть такие планы.

Германия Россия НАТО Владимир Путин
30 марта 2024, 11:00
Стало известно о застрявших в Египте российских туристах
РИА «Новости»
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Российские туристы не смогли своевременно покинуть Египет из-за запрета Евросоюза на полеты для турецкой авиакомпании Southwind над странами сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Рейс авиакомпании Air Cairo SM903 с российскими путешественниками на борту не смог вылететь из Шарм-эль-Шейха, потому что борт посчитали аффилированным с Southwind. На этом рейсе находятся пассажиры PEGAS Touristik и Coral Travel, туристов разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

«Ждем от авиакомпании информацию о новом времена вылета, туристов своевременно проинформируют», - заявили в Ассоциации.

По данным РБК , российские туристы в 08:00 утра вылетели в Москву. Задержка рейса составила чуть более 11 часов.

Два источника также рассказали АТОР, что на рейсы из Турции эта ситуация никак не повлияет. Вероятно, полеты будут длиться чуть дольше из-за облета воздушного пространства ЕС с востока.

Ранее стало известно, что часть следующих из России в Египет рейсов полетят через Анталью по техническим причинам.

Турция Египет Туризм Россия Евросоюз Авиакомпании
30 марта 2024, 10:41
Власти Полтавской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Unsplash
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После взрывов в ночь на субботу повреждения на объекте инфраструктуры зафиксировали в Полтавской области. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель местной военной администрации Филипп Пронин.

«В Полтавской области ночь прошла неспокойно. Нашу область в очередной раз атаковали, есть несколько попаданий в инфраструктурный объект в Полтавском районе», - написал он.

Характер повреждений и тип инфраструктурного объекта Пронин не уточнил.

Ранее в субботу о повреждении некоторых инфраструктурых объектов сообщали власти подконтрольной киевскому режиму Запорожской области. Глава местной ОВА Иван Федоров заявлял, что в течение суток зафиксировали свыше 440 ударов в девяти населенных пунктах.

ВС России с осени 2022 года наносят удары высокоточным оружием по объектам военного управления и инфраструктуры на территории Украины.

Военные Взрывы Россия Оружие

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