Неизвестные взяли в заложники посетителей кафе на востоке Нидерландов
Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация ( NOS ).
Точное число заложников пока неизвестно. Правоохранители эвакуировали жителей 150 расположенных поблизости домов. На место прибыли службы скорой помощи, пожарные и наряды полиции.
Газета De Telegraaf уточнила, что ЧП произошло в развлекательном центре Petticoat. По ее информации, в кафе вошел вооруженный взрывчаткой и огнестрельным оружием мужчина.
Владелец кафе подтвердил, что сотрудники заведения также находятся в заложниках. По его словам, конфликта с третьими лицами в последнее время у него не происходило, ради безопасности он не хочет называть их точное количество публично.
Пресс-служба управления полиция Гелдерланда заявила, что никаких признаков террористического мотива захвата заложников на данный момент нет.
Ранее в Бразилии мужчина взял в заложники 18 пассажиров автобуса.