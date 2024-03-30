Неизвестные взяли в заложники посетителей кафе на востоке Нидерландов

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Неизвестные захватили в заложники людей в кафе в городе Эде на востоке Нидерландов. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация ( NOS ).

Точное число заложников пока неизвестно. Правоохранители эвакуировали жителей 150 расположенных поблизости домов. На место прибыли службы скорой помощи, пожарные и наряды полиции.

Газета De Telegraaf уточнила, что ЧП произошло в развлекательном центре Petticoat. По ее информации, в кафе вошел вооруженный взрывчаткой и огнестрельным оружием мужчина.

Владелец кафе подтвердил, что сотрудники заведения также находятся в заложниках. По его словам, конфликта с третьими лицами в последнее время у него не происходило, ради безопасности он не хочет называть их точное количество публично.

Пресс-служба управления полиция Гелдерланда заявила, что никаких признаков террористического мотива захвата заложников на данный момент нет.

Ранее в Бразилии мужчина взял в заложники 18 пассажиров автобуса.