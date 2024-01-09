09 января 2024, 17:06

Неизвестные просверлили дыры в газопроводе на севере Германии

РИА «Новости»
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Злоумышленники повредили строящийся газопровод в ФРГ. Нанесенный ущерб оценили примерно в 1,6 миллиона евро, сообщила газета Spiegel.

Неизвестные просверлили в газопроводе на севере Германии восемь отверстий, причем дыры находились друг от друга на расстоянии более километра.

«Неизвестные преступники пробурили линию СПГ в земле Шлезвиг-Гольштейн между Брунсбюттелем и Хетлингеном, как минимум, в восьми местах», - указало издание.

Специалисты зафиксировали повреждения на четвертом участке строительства. По информации полиции, отверстия в газопроводе злоумышленники сделали с помощью специального оборудования.

Поврежденная газопроводная линия должна была связать новый СПГ-терминал вблизи Брунсбюттеля с энергетической сетью Германии. Строительство газопровода вызвало критику со стороны экоактивистов, которые уже несколько раз пытались сорвать реализацию проекта.

Ранее приостанавливал работу газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. По версии финской полиции, утечка газа произошла из-за китайского корабля. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен усомнилась в том, что газопровод повредили случайно.

Германия Газ Строительство
09 января 2024, 16:45
Землетрясение произошло возле берегов Королевства Тонга
Unsplash
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Королевства Тонга в Полинезии. Подземные толчки зарегистрировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 171 километре к северо-востоку от города Нукуалофа. Его население превышает 22 тысячи человек.

Подземные толчки зафиксировали 9 января в 10:53 по московскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Угрозу цунами в регионе не объявляли. Информация о пострадавших и разрушениях также не поступала.

Еще одно землетрясение произошло 9 января у берегов Индонезии. Его магнитуда составила 6,8, а очаг залегал на глубине 91 километр.

Мощное землетрясение случилось в начале 2024 года в Японии. Жертвами природного катаклизма стали более 200 человек. Больше всего людей погибло в городах Судзу и Вадзима.

Землетрясения
09 января 2024, 15:37
Финляндия отказалась открывать КПП на границе с Россией
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Финляндия не откроет контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после 14 января. Об этом сообщила глава МВД североевропейской страны Мари Рантанен в эфире телеканал MTV3.

Журналист спросил у министра, останется ли восточная граница Финляндии закрытой.

«Именно так и должно было бы быть», - ответила Рантанен.

По словам главы финского МВД, ситуация с мигрантами на границе с Россией никак не изменилась. Если открыть КПП, «существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью», указала министр.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ 14 декабря 2023 года. Это решение объяснили неконтролируемым притоком беженцев.

По данным издания Helsingin Sanomat , финские власти хотят и дальше держать границу закрытой, но для этого нужны юридические основания. Чтобы не открывать КПП, Финляндия может использовать разведданные.

Финляндия Россия
09 января 2024, 14:47
Президент Грузии раскрыла истинное отношение к России
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призналась, что всегда считала Россию врагом ее страны. Слова главы государства привело издание «Грузия.Online».

По словам Зурабишвили, Россия всегда казалась врагом не только ей, но и ее родным. Президент Грузии не исключила, что в некоторые периоды независимости ее страны кто-то мог думать об ином отношении с российской стороны, однако сегодня, по словам главы государства, предпосылок для этого нет.

«Нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», - отметила Зурабишвили.

В декабре в Тбилиси прошел многотысячный митинг в поддержку присоединения Грузии к Евросоюзу. Участники акции призвали европейских лидеров предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Зурабишвили присоединилась к митингующим.

Грузия Международные отношения Россия
09 января 2024, 13:47
Парламент Южной Кореи запретил есть собак
Unsplash
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Парламент Южной Кореи одобрил закон, запрещающий употреблять собачье мясо в пищу. В пользу этого решения выступили 208 законодателей, еще двое воздержались от голосования, сообщило агентство Yonhap.

Запрет распространится на разделку, разведение и продажу животных на мясо. Нарушителям будет грозить тюремный срок до двух лет или до 30 миллионов вон штрафа (22,7 тысячи долларов), но приводить наказания в исполнение планируют только с 2027 года. До этого будет льготный период. Новый закон также предполагает субсидии для людей, работающих на производстве собачьего мяса, чтобы помочь им трудоустроиться на новых местах.

Сейчас на территории Южной Кореи действуют более тысячи собачьих ферм и около 1,6 тысячи ресторанов, в которых готовят блюда из мяса этих животных.

Собачье и кошачье мясо используют для приготовления пищи в некоторых заведениях Вьетнама. Летом местный житель украл около 1,5 тысячи кошек для продажи бойням.

Законы Южная Корея Животные

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