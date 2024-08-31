31 августа 2024, 12:59

Неизвестные открыли стрельбу в больнице Стамбула

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Вооруженные люди ворвались в больницу стамбульского района Бахчелиэвлер в европейской части города и открыли стрельбу. Ранения различной степени тяжести получили пять человек. Об этом со ссылкой на заявления властей города сообщил телеканал TRT Haber.

Прибывшие на место репортеры уточнили, что нападение произошло на отделение неотложной помощи.

Власти города сообщили, что в ходе стрельбы ранения получили пять человек, из которых только двое гражданских. Остальные - полицейский, сотрудник жандармерии и охранник больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет.

Нападавшие скрылись на автомобиле, который правоохранители нашли брошенным на одной из улиц.

После стрельбы в больнице прокуратура Стамбула открыла расследование.

В начале августа мужчина в традиционной женской одежде, включающей никаб, открыл стрельбу по полицейским в Дагестане при проверке документов. Ранения различной степени тяжести получили двое правоохранителей.

В пресс-службе республиканского главка МВД заявили, что стрелок ехал на автомобиле Lada и его остановили для проверки. Но вместо этого он открыл огонь по силовикам.

Турция Стрельба Больницы Стамбул
31 августа 2024, 02:56
США заказали производство ракет GMLRS
РИА «Новости»
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Пентагон заключил контракт с оборонно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на производство ракет GMLRS. Его сумма составила 3,4 миллиарда долларов. Соответствующая информация появилась на сайте Минобороны США.

«Корпорация Lockheed Martin получила модификацию к контракту на сумму 3,43 миллиарда долларов на управляемые ракетные системы залпового огня GMLRS», - отметили в заявлении.

По данным ведомства, поставку ракет запланировали до октября 2027 года. Ими пополнят арсенал американской армии в штате Алабама.

Ранее стало известно, что корпорация Lockheed Martin также модернизирует истребители пятого поколения F-35.

Наибольший объем работ планируется провести в Орландо и завершить к сентябрю 2028 года. Кроме того, Lockheed Martin будет работать над созданием комплексов ПВО Patriot.

США Ракеты Истребители Пентагон F-35 Армия
31 августа 2024, 01:58
Выпустили со справкой. Дуров не сможет сбежать из Франции
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Французский суд изъял паспорт у основателя мессенджера Telegram в связи с наложенным на него запретом покидать территорию страны. Адвокат, специалист по международному праву Максим Секач в разговоре с ведущим 360.ru Антоном Шестаковым объяснил, сможет ли Павел Дуров использовать паспорта России и ОАЭ для выезда из Франции, несмотря на судебный надзор.

Адвокат считает, что французы не пересекли какие-то правовые нормы в отношении Дурова, действуя в рамках своего национального законодательства. Он добавил, что в пресс-релизе парижской прокуратуры не нашел информации об изъятии у основателя Telegram паспортов, но по французским законам он должен был их сдать.

Собеседник 360.ru отметил, что в базе пограничников уже имеется информация о судебном надзоре над Дуровым, поэтому даже с паспортом ОАЭ он не сможет улететь из страны. Его задержат, резюмировал Секач.

Вместо паспорта справка о личности Французские правоохранители предоставили некоторые послабления Дурову. Собеседник 360.ru объяснил, сможет ли он теоретически выехать из Франции при наличии паспортов других стран.

Секач отметил, что в каждом государстве законодательство в рамках уголовного процесса по-разному регулирует определенные вопросы. В России, к примеру, нет понятия судебного контроля. В нашей стране суд может назначить подписку о невыезде. В то же время во Франции - это отдельная процедура, когда суд устанавливает надзор над своим подопечным.

«В данном случае 138 статья пункт 7 УК Франции подразумевает, что при судебном надзоре лицо, над которым он установлен, обязано сдать в жандармерию, в отдел полиции или суду документы, удостоверяющие личность, в том числе паспорт и иные документы. И взамен получить справку о личности. С этим документом никуда уехать нельзя», - объяснил адвокат.

Побег закончится в аэропорту Собеседник 360.ru обратил внимание, что в ситуации с Дуровым судебная система Франции вправе изъять паспорт иностранного государства. Этот документ аннулируется в электронной базе данных.

Паспорта Суд Запреты Telegram Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
31 августа 2024, 01:34
В Бразилии приостановили работу соцсети X
Freepik
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Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис постановил приостановить деятельность социальной сети Х в стране. Об этом сообщило издание G1 со ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что к такому решению привел отказ американского предпринимателя и владельца Х Илона Маска назначить юридического представителя соцсети в Бразилии.

Национальное агентство телекоммуникаций (Anatel) уже уведомили об отключении социальной сети в стране в течение 24 часов.

Компаниям Apple и Google должны за пять дней удалить приложения соцсети из своих интернет-магазинов в стране.

Помимо этого, в Бразилии действуют штрафы в размере 50 тысяч реалов в отношении тех, кто использует какие-либо уловки для доступа к соцсети X.

Ранее Илон Маск выдвинул обвинения в адрес судьи Верховного суда Бразилии Александра ди Морайеса о нарушении конституции из-за просьб заблокировать некоторые аккаунты. После этого в стране против предпринимателя начали расследование.

Бразилия Соцсети Илон Маск
30 августа 2024, 18:56
В России объяснили, почему Байдену и Зеленскому нельзя приезжать в Париж
Global Look Press
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После ареста во Франции создателя Telegram Павла Дурова президенту США Джо Байдену и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому может быть заказан въезд в Париж. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале.

«Если Франция задержала Дурова по подозрению в „отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой“, то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», - написала она.

По словам Захаровой, французские правоохранители могли возбудить дело против Павла Дурова по подозрению в отмывании доходов.

Дурова поместили под судебный надзор и запретили выезжать за пределы Франции. Владельца мессенджера заподозрили в шести правонарушениях.

Ранее Захарова предположила, что президенту Эммануэлю Макрону в будущем придется ответить на неудобные вопросы, связанные с задержанием предпринимателя.

Владимир Зеленский Париж Франция Павел Дуров Джо Байден Павла Дурова арестовали во Франции

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