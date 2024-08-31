Неизвестные открыли стрельбу в больнице Стамбула
Вооруженные люди ворвались в больницу стамбульского района Бахчелиэвлер в европейской части города и открыли стрельбу. Ранения различной степени тяжести получили пять человек. Об этом со ссылкой на заявления властей города сообщил телеканал TRT Haber.
Прибывшие на место репортеры уточнили, что нападение произошло на отделение неотложной помощи.
Власти города сообщили, что в ходе стрельбы ранения получили пять человек, из которых только двое гражданских. Остальные - полицейский, сотрудник жандармерии и охранник больницы. Угрозы для жизни пострадавших нет.
Нападавшие скрылись на автомобиле, который правоохранители нашли брошенным на одной из улиц.
После стрельбы в больнице прокуратура Стамбула открыла расследование.
В начале августа мужчина в традиционной женской одежде, включающей никаб, открыл стрельбу по полицейским в Дагестане при проверке документов. Ранения различной степени тяжести получили двое правоохранителей.
В пресс-службе республиканского главка МВД заявили, что стрелок ехал на автомобиле Lada и его остановили для проверки. Но вместо этого он открыл огонь по силовикам.