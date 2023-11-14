Неизвестные осквернили могилы советских воинов на кладбище в Финляндии

«В ноябре на могиле советских солдат в Сало Кавиланнуми был совершен вандализм. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщении.

В публикации отметили, что финское правительство осуждает акт вандализма над захоронениями солдат и пленных. Между Россией и Финляндией действует соглашение, в рамках которого государство обязано следить за состоянием могил. В случае их осквернения и других неподобающих действий в отношении захоронений обстоятельства будут выяснять правоохранительные органы.

В августе стало известно о задержании двух киевлянок за танцы на могилах погибших украинских военных. В отношении девушек возбудили уголовное дело. За подобную деятельность в стране грозит срок от трех до пяти лет лишения свободы.