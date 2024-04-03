Неизвестные обстреляли отель в Стамбуле

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Турецкая полиция разыскивает человека или группу людей, совершивших вооруженное нападение на отель в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.

Огонь открыли из длинноствольного оружия по четырехэтажному зданию отеля в районе Кючюкчекмедже. По информации газеты, некоторые пули задели пассажирский автобус, который проезжал мимо.

«В настоящее время ведутся поиски человека или людей, совершивших нападение», - добавили в издании.

Информации о пострадавших нет. Территорию отеля оцепили, на месте начали работать эксперты-криминалисты и следователи.

Ранее в Турции злоумышленник обстрелял пассажирский автобус , который направлялся из Эрбаа в Стамбул. Стрелок открыл огонь в сторону общественного транспорта и скрылся с места преступления.

В автобусе на тот момент находились 33 человека. К счастью, никто из пассажиров не пострадал - пули пробили крышку двигателя, но не задели людей. Из-за обстрела повреждения получил только дизельный фильтр автобуса.