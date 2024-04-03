03 апреля 2024, 08:44

Неизвестные обстреляли отель в Стамбуле

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Турецкая полиция разыскивает человека или группу людей, совершивших вооруженное нападение на отель в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.

Турецкая полиция разыскивает человека или группу людей, совершивших вооруженное нападение на отель в Стамбуле. Об этом сообщила газета Türkiye.

Огонь открыли из длинноствольного оружия по четырехэтажному зданию отеля в районе Кючюкчекмедже. По информации газеты, некоторые пули задели пассажирский автобус, который проезжал мимо.

«В настоящее время ведутся поиски человека или людей, совершивших нападение», - добавили в издании.

Информации о пострадавших нет. Территорию отеля оцепили, на месте начали работать эксперты-криминалисты и следователи.

Ранее в Турции злоумышленник обстрелял пассажирский автобус , который направлялся из Эрбаа в Стамбул. Стрелок открыл огонь в сторону общественного транспорта и скрылся с места преступления.

В автобусе на тот момент находились 33 человека. К счастью, никто из пассажиров не пострадал - пули пробили крышку двигателя, но не задели людей. Из-за обстрела повреждения получил только дизельный фильтр автобуса.

Отели Оружие Полиция Стамбул
03 апреля 2024, 08:34
NBC спрогнозировал победу Трампа на праймериз в штате Нью-Йорк
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американский экс-лидер Дональд Трамп одерживает победу на первичных выборах в штате Нью-Йорк. Об этом сообщил телеканал NBC.

По его информации, Трамп получил 80% голосов после обработки 20% бюллетеней. Предвыборный штаб политика подтвердил эти данные и опубликовал в соцсети Truth сообщение, что экс-президент побеждает на праймериз в Нью-Йорке.

В NBC предположили, что республиканец также опередит соперников на выборах и в других штатах, в том числе в Коннектикуте и Род-Айленде. В Висконсине экс-лидер страны набрал 76,6% голосов после подсчета 71% бюллетеней.

Ранее президент США Джо Байден пригласил Трампа сыграть в гольф , чтобы продемонстрировать избирателям свое здоровье и энергичность. Американский лидер заявил, что даст фору политику, «списав три удара». Байден не в первый раз приглашает бывшего главу государства принять участие в спортивной игре - в 2016 году он предложил Трампу сыграть в гольф после победы республиканца на выборах.

Нью-Йорк Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
03 апреля 2024, 07:52
Иммунитет предложили ввести для глав государств, не признающих МУС
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Бразилия выступила за то, чтобы ввести иммунитет для глав государств, которые не участвуют в Римском статуте, на основе которого учредили Международный уголовный суд (МУС). Об этом написало агентство Reuters.

В представленном изданием документе, где изложена бразильская позиция, отмечается, что инициатива призвана препятствовать «произвольному использованию уголовной юрисдикции» в отношении таких должностных лиц и способствовать мирным отношениям между странами. В Бразилии считают, что решения МУС должны распространяться исключительно на страны - участники Римского статута.

«Иммунитет для государственных должностных лиц от иностранной уголовной юрисдикции имеет решающее значение для обеспечения надлежащего выполнения ими своих функций», - считают составители документа, который уже представили Комиссии международного права в Женеве.

Агентство напомнило, что если бразильское предложение одобрят, президент России Владимир Путин сможет принять участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре.

Ранее советник бразильского лидера Селсу Аморим заявил, что страна хочет видеть Путина на саммите.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на «арест» президента России. Судью Серхио Годинеса, выдавшего этот ордер, объявили в розыск в РФ по уголовной статье.

Суд Бразилия Международные отношения Владимир Путин
03 апреля 2024, 07:51
Северная Корея успешно испытала гиперзвуковую ракету
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Военные КНДР испытали новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-16». Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

«Северная Корея заявила, что провела успешный испытательный запуск новой гиперзвуковой баллистической ракеты», - отметили в издании.

Испытания состоялись 2 апреля. В издании добавили, что новые ракеты могут нести ядерный заряд.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство заявило, что пуском снаряда лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. На испытаниях также присутствовал заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик. ЦТАК опубликовал фотографии, на которых видно, как Ким Чен Ын осматривает новый снаряд.

В издании также указали, что оснащенная гиперзвуковой планирующей боеголовкой ракета пролетела тысячу километров.

Ранее КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая пролетела около 650 километров. Максимальная высота ее полета составила 100 километров.

Ракеты Северная Корея Ким Чен Ын КНДР
03 апреля 2024, 05:29
Крупнейший производитель чипов начал эвакуировать заводы на Тайване
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию заводской площади на острове в связи с масштабным землетрясением. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«TSMC эвакуировала заводские площади после того, как крупное землетрясение в среду потрясло ее родной остров, поставив под угрозу производство крупнейшего в мире производителя передовых чипов», - сказано в публикации.

Авторы статьи отметили, что организация еще не оценивала масштаб причиненного ущерба. По информации журналистов, компания ведет сотрудничество с Apple и Nvidia. Даже самые небольшие вибрации могут испортить целые партии полупроводников, которые создают с аккуратной точностью.

После сильных подземных толчков на Тайване некоторые здания в городе Хуалянь обрушились. За первым землетрясением с магнитудой 7,5 случилось еще несколько толчков магнитудой от 5,4 до 3,9.

Apple Землетрясения Заводы Эвакуации Тайвань

Новости по теме