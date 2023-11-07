Неизвестные напали на конвой президента Палестины

Группировка под названием «Дети Абу Джанделя» взяла на себя ответственность за нападение. По данным издания, в результате атаки один человек получил огнестрельное ранение, это был личный телохранитель Махмуда Аббаса.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не приводилось.

Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что режим прекращения огня необходимо ввести в секторе Газа как можно быстрее. Также палестинский лидер попросил организовать въезд машин с гуманитарной помощью на территорию анклава.

Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху высказался о возможном ударе ядерной бомбой по сектору Газа. После этих слов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил его от участия в заседаниях кабмина.