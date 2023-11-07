Неизвестные напали на конвой президента Палестины
Группа вооруженных людей атаковала колонну президента Палестины Махмуда Аббаса. Во время покушения погиб один охранник, сообщило турецкое издание Hurriyet.
Группировка под названием «Дети Абу Джанделя» взяла на себя ответственность за нападение. По данным издания, в результате атаки один человек получил огнестрельное ранение, это был личный телохранитель Махмуда Аббаса.
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не приводилось.
Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что режим прекращения огня необходимо ввести в секторе Газа как можно быстрее. Также палестинский лидер попросил организовать въезд машин с гуманитарной помощью на территорию анклава.
Министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху высказался о возможном ударе ядерной бомбой по сектору Газа. После этих слов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил его от участия в заседаниях кабмина.