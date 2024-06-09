09 июня 2024, 13:35

Неизвестные напали на членов правой немецкой партии в Карслруэ

Unsplash
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Неизвестные напали на двух членов городского совета от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Карлсруэ на юго-западе Германии. Об этом сообщило агентство DPA.

По информации источника, неизвестные в масках набросились на них около кафе в центре города. Пострадавшие получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь на месте.

Правоохранители по горячим следам задержали пять человек, но отпустили после установления личности. В АдГ утверждают, что один из нападавших вооружился битой для бейсбола, однако полиция не смогла подтвердить этот факт. Также во фракции считают причастными к ЧП левых радикалов.

В мае группа людей напала на здание бывшего генерального консульства России в Лейпциге и развернула там антироссийские плакаты. Дипломатическое правительство заявило немецкой стороне протест.

Германия Полиция
09 июня 2024, 12:19
Крупное ДТП с автобусом в Турции унесло жизни двух человек
РИА «Новости»
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Около 30 человек пострадали из-за смертельного ДТП на трассе Ван-Битлис в районе Кускункуранского тоннеля на юго-востоке Турции. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщила газета Milliyet.

По информации издания, на дороге столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Жертвами ДТП стали два человека - водитель и пассажир. Четырех человек доставили в медучреждения в тяжелом состоянии. Причины аварии выясняются.

Ранее в Ленобласти пассажирский автобус врезался в КамАЗ. ДТП произошло на 67-м километре дороги Санкт-Петербург - Ручьи в Ломоносовском районе. Из-за аварии пострадали пять пассажиров автобуса - они получили травмы. Двух из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Всего в салоне находились 16 человек, включая водителя. По данным МВД, большегруз не уступил дорогу ехавшему навстречу автобусу и столкнулся с ним.

Турция ДТП Дороги Автобусы Водители
09 июня 2024, 12:09
Заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией оценили в Кремле
РИА «Новости»
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Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о подготовке к войне с Россией связано с желанием угодить НАТО и ЕС. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, после окончания Второй мировой войны Германия испытывает проблемы с личным суверенитетом.

«После Второй мировой войны Германия всегда имела большие проблемы в плане дефицита самостоятельности и суверенности. В рамках этого, конечно, немецкие власти наперегонки стремятся угодить и „Вашингтонскому парткому“, и Брюсселю, и НАТО», - сказал пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что на Западе вынуждены «разрываться», чтобы как можно скорее заявить о своей позиции.

Ранее бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих заявил, что Германия не готова к военному конфликту с Россией.

Германия Кремль Международные отношения Россия
09 июня 2024, 11:53
«Ищет свою любовь». Захарова сравнила Макрона с героиней эротического фильма
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Президент Франции Эммануэль Макрон, как и героиня эротического фильма «Эммануэль», не может определиться с тем, кого по-настоящему любит. Об этом RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что французский лидер «бросается от одной страсти к другой». Дипломат напомнила о симпатиях Макрона к России, которые позже превратились в ярую ненависть.

«То он страстно любил Россию, то страстно полюбил киевский режим, то так же страстно ненавидит Россию. Это дешевый авторитет», - указала Захарова.

Представитель МИД добавила, что Макрон делает скандальные заявления исключительно ради пиара.

«Мне кажется, он делает эти странные, противоречивые, вызывающие вопросы даже у НАТО заявления только с одной целью: постоянно быть в повестке», - констатировала дипломат.

Ранее французский президент пообещал отправить ВСУ пять истребителей Mirage 2000-5, а также обучить пилотов для них. Он отметил, что не считает подготовку украинских военных на территории Франции фактором эскалации.

Эммануэль Макрон Фильмы Россия Франция
09 июня 2024, 11:07
Электричество пропало в ряде районов Сухума из-за непогоды
РИА «Новости»
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В связи с экстремальным количеством осадков часть столицы Абхазии — Сухум, — а также Гагрский и Гудаутский районы остались без электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании «Черноморэнерго».

В организации уточнили, что непогода повредила высоковольтную линию в городе Очамчиру на 220 кВ.

«Без подачи электроэнергии остались западная и центральная части Сухумского района, Гагрский и Гудаутский районы, подстанции „Сухум-1“ и „Сухум-2“», - заявили в пресс-службе.

Специалисты аварийных бригад «Черноморэнерго» уже приступили к ремонтным работам.

Днем ранее мощный ураган прошелся по Абзелиловскому району Башкирии. Воздушный вихрь сломал дорожные знаки, вырвал железобетонные столбы, повредил линии электропередачи и несколько машин неподалеку от села Целинный. Информация о пострадавших не поступала.

Электричество Абхазия Погода

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