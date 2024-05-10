Неизвестные напали на бывшее генконсульство России в Лейпциге

«Рассматриваем в качестве возмутительной провокации организацию антироссийской акции и попытку захвата принадлежащего России объекта недвижимости в священный для россиян День Победы в Великой Отечественной войне. Требуем от германской стороны недопущения подобных инцидентов впредь и наказания нарушителей», - заявили в диппредставительстве.

В связи с ЧП посольство заявило Германии протест. Нападение на бывшее посольство произошло 9 мая около 16:00 по местному времени. Группа лиц проникла на территорию объекта и развернула там плакаты антироссийского содержания.

На место прибыли полицейские, которые задержали 21 человека, против шестерых подозреваемых завели дело о нарушении неприкосновенности чужого жилища.

В Вене провокаторы пытались сорвать шествие в честь Дня Победы.