06 декабря 2024, 12:21

Нехватку денег после остановки помощи из России признали в Абхазии

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Бюджет Абхазии не в состоянии выплатить заработные платы государственным служащим после остановки помощи из России. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы министерства финансов республики Владимир Делба, его слова привело издание Sputnik.

Делба отметил, что из бюджета все деньги перенаправляют на оплату поступающего из России электричества. Теперь заработную плату не получают даже местные силовики.

С 1 сентября Россия приостановила финансовую поддержку республики из-за невыполнения ею двухсторонних обязательств по инвестиционному соглашению. Теперь в республике должны гармонизировать законодательство для дальнейшей интеграции с Россией.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что из-за отказа ратифицировать договор об инвестициях отношения России и Абхазии не испортятся.

Абхазия Международные отношения Россия Деньги
06 декабря 2024, 07:55
Макрон отказался досрочно уходить в отставку
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку и планирует полностью выполнить свой пятилетний мандат на посту главы государства. Об этом он сообщил во время обращения к нации после отставки правительства в Елисейском дворце.

«Вы демократическим путем доверили мне мандат, который длится пять лет. Я выполню его до самого конца, полностью», - сказал он.

В среду большинство французских депутатов поддержали вотум недоверия к премьеру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый партией «Непокорившаяся Франция». За него проголосовали 331 парламентарий из 577.

В итоге Барнье подал в отставку, Макрон ее принял. Французское правительство ушло в отставку впервые с 1962 года, проработав всего лишь 90 дней. После этого оппозиционные партии начали призывать к отставке и Макрона с поста президента.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Макрон довел Францию до глубокого политического кризиса.

Отставки Эммануэль Макрон Франция
06 декабря 2024, 07:44
В Калифорнии ввели режим ЧП после мощного землетрясения
Freepik
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Режим ЧП объявили в Калифорнии в США после случившегося там землетрясения магнитудой 7,0. Об этом заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом в соцсети X.

«Я только что одобрил чрезвычайное положение, чтобы позволить большему количеству ресурсов пойти туда, где это необходимо», - объяснил он.

Ньюсом отметил, что его команда активно работает для обеспечения безопасности в штате.

После мощного землетрясения в Сан-Франциско была угроза цунами. Местных жителей предупредили об опасности, разослав специальные уведомления на телефон. Позже тревогу отменили. Метеорологи продолжают следить за происходящим.

В конце ноября сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе японской префектуры Мияги. Очаг подземных толчков находился на глубине 40 километров в Тихом океане.

США Землетрясения Соцсети Калифорния
06 декабря 2024, 05:13
В России назвали основной принцип внешней политики США
Unsplash
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Внешняя политика США всегда строилась на создании проблем и поиске выгоды. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону припомнил конфликты в Ираке, Ливии и Афганистане.

Журналист заявил, что с момента последних американских выборов в мире успели произойти большие изменения. Например, в Грузии и Сирии. Лавров ответил, что американское правительство привыкло создавать проблемы.

«Исторически США во внешней политике стремились создать какие-то проблемы, а затем смотреть, могут ли они „поймать рыбу в мутной воде“: иракская агрессия, ливийская „авантюра“ или, по сути, разрушение государства, бегство из Афганистана», - сказал он.

Министр уличил Белый дом в попытке вернуться к афганскому вопросу через «черный ход» посредством мероприятий ООН. Он напомнил, что США заморозили и отказались возвращать деньги Афганистана.

Лавров поделился с Карлсоном впечатлениями от встреч с избранным президентом США Дональдом Трампом. Министр назвал его сильным и настроенным на результат человеком, но не сторонником России.

США Сергей Лавров Международные отношения Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
06 декабря 2024, 04:18
Лавров назвал Трампа сильным и дружелюбным, но не пророссийским политиком
РИА «Новости»
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Избранный президента США Дональд Трамп в прошлом дружелюбно общался с представителями России. Однако это не означает, что он на ее стороне, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону.

Он рассказал, как несколько раз лично встречался с Трампом. Политик произвел на Лаврова хорошее впечатление.

«Думаю, он - сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре. <…> Это не значит, что Трамп настроен пророссийски», - сказал он.

Министр сказал, что Россия не прерывала контактов и готова работать с любым президентом США. Лавров заявил, что в вопросе отношений мяч на стороне американцев.

Однако общение с российскими делегатами на международных мероприятиях стало для американцев и европейцев токсичным, сказал он. Лавров назвал детским поведение коллег, убегающих от него.

Сергей Лавров Дональд Трамп Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону

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