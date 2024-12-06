Нехватку денег после остановки помощи из России признали в Абхазии

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Делба отметил, что из бюджета все деньги перенаправляют на оплату поступающего из России электричества. Теперь заработную плату не получают даже местные силовики.

С 1 сентября Россия приостановила финансовую поддержку республики из-за невыполнения ею двухсторонних обязательств по инвестиционному соглашению. Теперь в республике должны гармонизировать законодательство для дальнейшей интеграции с Россией.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что из-за отказа ратифицировать договор об инвестициях отношения России и Абхазии не испортятся.