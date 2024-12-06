Нехватку денег после остановки помощи из России признали в Абхазии
Бюджет Абхазии не в состоянии выплатить заработные платы государственным служащим после остановки помощи из России. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы министерства финансов республики Владимир Делба, его слова привело издание Sputnik.
Делба отметил, что из бюджета все деньги перенаправляют на оплату поступающего из России электричества. Теперь заработную плату не получают даже местные силовики.
С 1 сентября Россия приостановила финансовую поддержку республики из-за невыполнения ею двухсторонних обязательств по инвестиционному соглашению. Теперь в республике должны гармонизировать законодательство для дальнейшей интеграции с Россией.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что из-за отказа ратифицировать договор об инвестициях отношения России и Абхазии не испортятся.