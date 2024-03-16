16 марта 2024, 02:45

«Нехватка лекарств». Захарова объяснила оскорбления Байдена в адрес Путина

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден грубо высказывается в адрес российского лидера Владимира Путина из-за нехватки лекарств в Белом доме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», - пообещала Захарова.

В пятницу, 15 марта, американский президент назвал Владимира Путина «бандитом» во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика.

«И я призываю каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», - заявил Байден.

Ранее он посоветовал американцам посетить Москву для покупки дешевых лекарств. Американский президент отметил, что Канаде, Германии, России и других странах медицинские препараты значительно дешевле, чем в США.

США Белый дом в США Лекарства Мария Захарова Россия Владимир Путин Джо Байден
16 марта 2024, 01:20
Спецслужбы США пытались завербовать российских дипломатов
РИА «Новости»
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Американские спецслужбы пытались завербовать российских дипломатов в США. Об этом РИА «Новости» заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, ситуация вокруг посольства сложилась непростая. Антонов назвал «нездоровым» внимание спецслужб США к российским дипломатам.

«Речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны, провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах», - заявил Антонов.

Прошлым летом первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский также обвинил американские спецслужбы в желании завербовать сотрудников дипмиссии России при ООН. По его словам, они постоянно подвергаются провокациям.

Генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик Александр Михайлов оценил попытку вербовки как нарушение Соглашения о центральных учреждениях ООН.

Ранее Антонов рассказал об угрозах в адрес посольства и готовящихся антироссийских акциях во время выборов президента РФ.

США Дипломатия Россия
16 марта 2024, 00:12
Кремль ответил на очередной выпад Байдена в сторону Путина
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты вряд ли смогут испытывать гордость после очередного выпада президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом заявил Дмитрий Песков.

«Такие выражения не красят глав государств», - отметил он в разговоре с ТАСС.

Американский лидер ранее пытался аргументировать конгрессу необходимость дальнейшей помощи Украине. В своей речи он стал оскорблять российского лидера Владимира Путина , назвав его «бандитом».

До этого Байден публично назвал Путина «сукиным сыном» и обвинил в ядерном шантаже.

Владимир Путин же положительно отозвался о Байдене, не нарушая законов дипломатии. В интервью Такеру Карлсону глава государства назвал американского коллегу профессиональным политиком.

Кремль Владимир Путин Джо Байден
15 марта 2024, 23:51
Медведев пожелал президенту Латвии «болтаться на виселице» из-за слов о России
РИА «Новости»
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Участь нацистов могут разделить те, кто желает смерти России, включая президента Литвы Эдгарса Ринкевичса. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Таким образом политик ответил на пост Ринкевичса в соцсети X, где тот высказался в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и призвал уничтожить Россию. В ответ Медведев показал фотографию казни националистов в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области.

«Там будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии Ринкевичс, пожелавший смерти России», - написал зампред Совбеза.

В январе прошлого года Эдгар Ринкевич, бывший тогда главой МИД Латвии, подготовил доклад о внешней политике республики, одним из приоритетов которого стал «разгром России».

Латвия Дмитрий Медведев Военные Россия
15 марта 2024, 23:04
Байден вновь публично оскорбил Путина
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в качестве аргумента для согласования конгрессом запроса о новой помощи Украине привел оскорбления в адрес российского лидера Владимира Путина. Это произошло во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика, которое транслировали на сайте Белого дома.

«Я думаю, что большинство членов конгресса готовы исполнить свою часть. И я призываю каждого в этой комнате противостоять Владимиру Путину. Он бандит», - сказал Байден.

Американский президент не первый раз делает выпады в сторону российских властей и не только. На прошлой неделе он вплел в свою речь слова про диктатуру российского коллеги Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана.

До этого Байден также раскритиковал Путина, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном».

США Владимир Путин Джо Байден

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