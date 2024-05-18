Нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена после ракетного удара

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Судно шло под флагом Панамы. Танкер подвергся нападению примерно в 10 километрах к юго-западу от Мохи.

«В радиосообщении указывалось, что по судну ударила ракета, и на борту возник пожар», - сообщили авторы материала.

На прошлой неделе между сухогрузом и неизвестным в маленькой лодке произошла перестрелка. Огонь открыли в 195 милях от йеменского порта Аден.

В конце апреля движение «Ансар Алла» атаковало балкер Cyclades и два эсминца американских ВВС в Красном море. Хуситы также ударили по контейнеровозу MSC Orion в Индийском океане.