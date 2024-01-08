Нефть продолжила дешеветь после решения Саудовской Аравии снизить цены

Такой показатель наблюдался в 15:15 по Москве. В последний раз топливо Brent торговалось ниже 77 долларов за баррель 4 января. Цена фьючерсов на марку WTI с поставкой в феврале снизилась почти на 3%, составив 71,66 доллара.

Нефть дешевеет на фоне решения Саудовской Аравии уменьшить поставочные цены своей главной марки Arab Light для Азии и других регионов. Ситуация с ценами объясняется ожиданием сезонного падения производства топлива в феврале–марте в связи с низким спросом, а также возможным переизбытком предложения из-за наращивания поставок США. Саудовские власти приняли решение для защиты своей доли рынка, отметило агентство Bloomberg.

Ранее в Фонде энергетического развития заявили о возможностях России расширить г еографию экспорта своего топлива. В частности, речь может идти о Пакистане.