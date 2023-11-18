Недовольство прорвется наружу. Зеленскому стоит опасаться Майдана от украинцев, а не России

Далее - его прямая речь.

«Майдан» посредством России - глупости Сначала по сути заявления. Нет у России никаких ресурсов влияния, способных порождать «майдан» на Украине. Объективно нет.

И, соответственно, нет никаких намерений подобного рода. Если заведомо не имеешь никаких таких рычагов и инструментов, то чего про всякие глупости размышлять? Реальных признаков в настоящий момент нет. Но совсем исключить в дальнейшем, в течение зимы, когда могут нарастать какие-то социальные проблемы, когда может проявиться отсутствие денег, а сейчас в бюджете Украины очень большая финансовая дыра - да, в течение зимы какие-то проявления массового недовольства возможны.

Но точно не потому, что это будет как-то стимулировать Россия. Для этого есть достаточно объективные основания.

Существенное недовольство Возможен ли, в принципе «майдан», как специфический способ массовой реакции, свойственный именно для Украины, такие национальные особенности выражения общественного мнения? Возможен, потому что накопленное общественное недовольство очень существенное.

Оно не имеет какого-то легального выхода, оно накапливается скрыто, потому что ни дискуссий общественных нет, и СМИ все под контролем, и, соответственно, никаких выборов не происходит. Поэтому единственная форма выражения общественного недовольства на Украине - да, действительно, выход на этот самый «майдан».