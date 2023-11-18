18 ноября 2023, 13:08

Недовольство прорвется наружу. Зеленскому стоит опасаться Майдана от украинцев, а не России

РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения по поводу того, что в его стране может произойти новый «майдан», и его смесят с поста. По словам украинского лидера, Россия якобы готовит некую операцию «Майдан-3» для осуществления государственного переворота. Он уточнил, что для этого якобы сначала посеют хаос в обществе, а затем его отстранят от власти. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев иронично отреагировал на заявление Зеленского словами о том, что украинский лидер «раскрыл российский план». Он пошутил, что в России уже подготовили нужных людей и тонны оружия. Политолог Сергей Станкевич объяснил «360», что у РФ нет намерений организовывать госпереворот в соседней стране.

Далее - его прямая речь.

«Майдан» посредством России - глупости Сначала по сути заявления. Нет у России никаких ресурсов влияния, способных порождать «майдан» на Украине. Объективно нет.

И, соответственно, нет никаких намерений подобного рода. Если заведомо не имеешь никаких таких рычагов и инструментов, то чего про всякие глупости размышлять? Реальных признаков в настоящий момент нет. Но совсем исключить в дальнейшем, в течение зимы, когда могут нарастать какие-то социальные проблемы, когда может проявиться отсутствие денег, а сейчас в бюджете Украины очень большая финансовая дыра - да, в течение зимы какие-то проявления массового недовольства возможны.

Но точно не потому, что это будет как-то стимулировать Россия. Для этого есть достаточно объективные основания.

Существенное недовольство Возможен ли, в принципе «майдан», как специфический способ массовой реакции, свойственный именно для Украины, такие национальные особенности выражения общественного мнения? Возможен, потому что накопленное общественное недовольство очень существенное.

Оно не имеет какого-то легального выхода, оно накапливается скрыто, потому что ни дискуссий общественных нет, и СМИ все под контролем, и, соответственно, никаких выборов не происходит. Поэтому единственная форма выражения общественного недовольства на Украине - да, действительно, выход на этот самый «майдан».

Владимир Зеленский Россия Украина
18 ноября 2023, 13:19
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
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Сирены воздушной тревоги 18 ноября включили в Сумской и Черниговской областях Украины. По данным информационного сервиса по уведомлению населения, воздушную тревогу сначала объявили в Черниговской области.

Сигнал сработал в 11:29 (в 12:29 по московскому времени), а через минуту тревога началась в Сумской области. В Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели» писали, что утром в Чернигове жители слышали взрывы.

Утром 18 ноября воздушную тревогу объявляли в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской и еще нескольких областях Украины. Киевская администрация сообщала о работе систем ПВО. Жителям советовали спрятаться в укрытии.

Накануне, 17 ноября, серия взрывов прогремела в Одесской области. Система противовоздушной обороны пыталась сбить беспилотники. Сработали сигналы тревоги.

Взрывы Украина
18 ноября 2023, 12:09
Самолет МЧС доставил еще 30 тонн гумпомощи для Газы в Египет
Пресс-служба МЧС
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Спецборт МЧС доставил в Египет очередную партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Видео опубликовала пресс-служба министерства.

Ранее в анклав приехали более 30 грузовиков. Они доставили в больницы и гуманитарные пункты 30 тонн медицинского оборудования, 395 тонн продуктов, 57 тонн воды и 58 тонн других грузов.

В ноябре Ил-76 с 25 тоннами гуманитарной помощи на борту прилетел в Египет. Он отправился из аэропорта Казани и прибыл в египетский город Эль-Ариш. МЧС передали обществу Красного Полумесяца не только продукты и воду, но и средства личной гигиены, портативные печи и одежду.

Гуманитарная помощь начала поступать в палестинский анклав с 21 октября. Израиль согласился провести переговоры по поводу открытия нового коридора , морской маршрут для доставки помощи планируют проложить через Кипр.

Самолет доставил из России продукты и предметы первой необходимости для жителей палестинского анклава. Грузы направят египетскому обществу Красного Полумесяца, которое перевезет гуманитарную помощь через КПП «Рафах» в сектор Газа и передаст населению.

Израиль МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 12:06
Израиль разрешил людям эвакуироваться из больницы «Аш-Шифа»
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Армия обороны Израиля заявила, что удовлетворила просьбу директора больницы «Аш-Шифа» и дала возможность людям эвакуироваться по безопасному пути. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

«ЦАХАЛ ни разу не просил эвакуировать пациентов или медицинские бригады и даже не предлагал, что всякий раз, когда будет запрос на координацию медицинской эвакуации, мы будем работать над ее облегчением и переводить пациентов в другие больницы», - добавили в армии.

Медицинские работники останутся в больнице для оказания помощи пациентам, которые не хотят или не могут эвакуироваться. В пресс-службе добавили, что в течение ночи ЦАХАЛ доставлял в больницу продовольствие, воду и другую гуманитарную помощь.

Об операции против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» ЦАХАЛ объявил 15 ноября. Ранее директор медучреждения Мухаммед Абу Сильмия говорил, что из-за осады погибли все пациенты в реанимации медицинского учреждения. В секторе Газа совсем прекратили работу 26 больниц из 35.

Больницы Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 11:56
Трампа признали причастным к штурму Капитолия в 2021 году
РИА «Новости»
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Судья в Колорадо установил, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к нападению на Капитолий 6 января 2021 года. Однако попытку ряда организаций не допустить политика к участию в первичных выборах главы государства отклонили, сообщило агентство Associated Press.

В иске, поданном от имени группы республиканских и независимых избирателей Колорадо, утверждалось, что действия Трампа, связанные с нападением, противоречат запрету занимать президентский пост любому, кто «участвовал в восстании». Решение принимала окружной судья Сара Уоллес.

«Уоллес заявила, что установила, что Трамп действительно „участвовал в восстании“ 6 января, и отвергла доводы своих адвокатов о том, что он просто занимался свободой слова», - уточнило издание.

Однако судья не смогла дисквалифицировать кандидата в президенты. После она постановила, что Дональд Трамп может оставаться в первичном бюллетене президентских выборов.

Ранее экс-глава Белого дома сделал официальное заявление по поводу своего участия в предстоящих в 2024 году выборах. Но украинцы боятся возвращения Трампа на пост президента США.

Бывший американский лидер говорил, что внешняя политика действующего президента США Джо Байдена прямым путем ведет к третьей мировой войне и ядерному конфликту. Трамп заявлял, что мог бы завершить конфликт между Россией и Украиной буквально одной фразой.

США Дональд Трамп

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