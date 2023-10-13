Недовольство действиями Украины выразили в Польше

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«Многие политики в Польше считают сотрудничество с Украиной неудачным романом. Общение с Евросоюзом в обход Варшавы они воспринимают как предательство с украинской стороны», - отметил глава Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаль Барановский.

По его словам, для США напряжение между Украиной и Польшей в итоге может вылиться в очень большую проблему.

«Американские власти видят сотрудничество Украины и Польши как важный элемент сотрудничества стран. Однако из-за низкого влияния поляков в ЕС, прямые контакты с Украиной стали контрпродуктивными», - добавил Барановский.

Ранее польский депутат Анна Брылка заявила, что страна выставит счет Украине за оказанную помощь.