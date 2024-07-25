«Недоразвитые ноги торчали из груди». В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями

Мать ребенка - 38-летняя Рама Деви. Женщину срочно доставили ​​в сельскую больницу, когда у нее начались схватки. Медперсонал и местные жители были потрясены: ребенок родился сросшимся с другим телом, которое не было полностью развито .

«Недоразвитые ноги и руки торчали из груди ребенка», - написали авторы материла.

Вид новорожденного настолько испугал врачей, что те вынесли его на улицу. Сами роды прошли без осложнений, но во время беременности женщина не проходила пренатальную диагностику, поэтому состояние ребенка стало неожиданностью.

Новорожденный не мог приложиться к груди матери. Прожил младенец всего около пяти часов.

Ранее в Великобритании у женщины родился ребенок без анального отверстия. За год мальчику пришлось перенести в общей сложности шесть операций. Еще один аномальный случай зафиксировали в Китае. В мозге годовалой девочки врачи обнаружили 10-сантиметровый недоразвитый плод ее близнеца. Зародыш развивался в теле ребенка продолжительное время, соединившись с его кровеносной системой. У плода успели сформироваться верхние конечности и даже ногти.